إدارة حالة الظهور على «لينكدإن» عبر الملف الشخصي

المصدر: الامارات اليوم

تسمح معظم الشبكات الاجتماعية لمستخدميها بإخفاء ظهورهم، إذا رغبوا في ذلك، تجنباً للإزعاج الذي قد يلاقونه من بعض الأصدقاء، أو جهات الاتصال المسجلة لديهم.

ومن هذه الشبكات شبكة «لينكدإن» الخاصة بالتوظيف، حيث تسمح الشبكة للمستخدم بالتحكم في من يمكنه أن يعرف أنه موجود على الشبكة، ومن لا يمكنه ذلك، وذلك من خلال ثلاثة مستويات للاختيار، كأن يراه الجميع، أو تراه جهات الاتصال فقط، أو لا يراه أي شخص.

وتسمح الشبكة بذلك عبر التطبيق الخاص بأجهزة «أندرويد»، وعبر الحاسب. حتى عبر الحاسب تتيح ذلك الإعداد للمستخدم بطريقتين. فإذا كنت من مستخدمي شبكة «لينكدإن» عبر الحاسب، ورغبت في تفعيل الإعداد الخاص بـ«ملمح إدارة الحالة» Managing Status من خلال ملفك الشخصي، فاتبع الخطوات التالية: سجل الدخول إلى حسابك على «لينكدإن»، ثم توجه إلى قائمة Me، في الجانب الأيمن من شريط القوائم أعلى الشاشة، وانقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «الإعدادات والخصوصية» Settings & Privacy، ثم انقر فوق خيار «كيف يرى الآخرون نشاطك على شبكة لينكدإن» How Others See Your Linkedin Activity، في الجانب الأيمن من النافذة الجديدة، بعدها مرر داخل الجانب الأيمن من النافذة، حتى تصل إلى خيار «إدارة حالة النشاط» Manage Active Status، ثم انقر فوق زر «التغيير» Change المجاور له، واختر من خلال قائمة «الخصوصية» Privacy الوضع الذي ترغبه، وانتظر حتى تتأكد أن الإعداد قد تم «حفظه» Saved، ثم انقر فوق زر «الغلق» Close أعلى يمين النافذة.