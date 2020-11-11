تكرار رموز Memoji في «ساعة أبل»

المصدر: الإمارات اليوم

أتاحت شركة «أبل» لمستخدمي نظام التشغيل «Watchos 7» الخاص بساعاتها الذكية، إنشاء ما يعرف بالرموز التعبيرية ذات الصبغة الشخصية Memoji. وهو نوع من الرموز التعبيرية التي تبدو شديدة الشبه بشخص منشئها، حيث يمكنه التعديل في الملامح والبشرة والسمات الخاصة، حتى يصل إلى مظهر يشبهه إلى حد كبير.

ويحتاج المستخدم الذي يفضل هذا النوع من الرموز، أحياناً، إلى تكرار الرمز التعبيري ليتخذ منه أساساً يمكنه التعديل فيه بسهولة لاحقاً من دون الاضطرار إلى البدء من نقطة الصفر.

فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل» العاملة بنظام التشغيل «Watchos 7»، ورغبت في تكرار أحد الرموز التعبيرية ذات الصبغة الشخصية، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق Memoji الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل رمز تعبيري لشخص، واستخدم زر «التاج الرقمي» Digital Crown للتمرير والوصول إلى الرمز التعبيري الذي تريد تكراره، وعندما تصل إلى الرمز التعبيري المرغوب انقر فوقه، ثم استخدم مجدداً زر التاج الرقمي في الوصول إلى كل الخيارات المتاحة للتعامل مع الرمز التعبيري الشخصي، ومن ثم انقر فوق خيار «التكرار» Duplicate عندما تصل إليه.