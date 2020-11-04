التعرف إلى الأصوات في «آي أو إس 14»

المصدر: الامارات اليوم

أصبح بمقدور مستخدمي هواتف «آي فون»، العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 14»، التعرف إلى بعض الأصوات المهمة، وتنبيه المستخدم إليها. ومن ذلك، مثلاً، صوت جرس الباب، أو صوت بكاء الأطفال، وذلك لمساعدة ضعاف السمع على تجنب مشكلات عدم الاستماع إلى هذين الصوتين.

لكن شركة «أبل»، مع ذلك، نبهت مستخدميها إلى أنه لا يمكن الاعتماد على هذا الملمح في حالة الطوارئ الشديدة الخطورة، إخلاءً لمسؤوليتها. ويتطلب تشغيل هذه الميزة، أولاً، تفعيل «ملمح التعرف إلى الأصوات» Sound Recognition. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي فون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 14»، أو أجهزة «آي باد» العاملة بنظام «آي باد أو إس 14»، فاتبع الخطوات التالية لتفعيل الملمح: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر للأسفل داخل نافذة الإعدادات، وانقر فوق تبويب «إمكانية الوصول» Accessibility، ثم مرر مجدداً للأسفل حتى تصل إلى قسم «السمع» Hearing، وانقر فوق خيار «التعرف إلى الأصوات» Sound Recognition، وبعدها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين حتى يظهر اللون الأخضر ثم انتظر لبرهة، وهنا لاحظ أن تفعيل الخيار السابق يحتاج إلى مساحة فارغة تصل إلى 5.5 ميغابايت من ذاكرة الجهاز، ثم انقر بعدها فوق خيار «الأصوات» Sounds، واختر الأصوات التي تريد أن يستمع إليها جهازك بتحريك المؤشر المجاور لما ترغبه منها، من اليسار إلى اليمين.