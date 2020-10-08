«سوني» تقدم سواراً ذكياً يمكن استخدامه للدفع

المصدر: طوكيو ■د.ب.أ

كشفت شركة «سوني» اليابانية عن السوار الذكي «Wena 3» الجديد، الذي يتمتع بمجموعة متنوعة من المزايا الذكية، وشاشة «OLED» موجودة على الجانب السفلي من المعصم عند ارتدائه، لافتة إلى أن السوار الجديد يحتوي على شريحة «NFC» لاستخدامه للدفع في العديد من المتاجر، وأفادت الشركة بأن الشاشة تعرض الإشعارات التي تم استلامها على الهاتف الذكي المقترن، أو عدد الخطوات المقطوعة، مشيرة إلى أنه من خلال المسح إلى اليسار أو اليمين يمكن التبديل بسرعة بين التطبيقات المختلفة، مثل تطبيق الطقس أو البريد الإلكتروني.