سحابة الجيل الثاني من «أوراكل» جاهزة في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أوراكل» Oracle عن توافر أول منطقتين سحابيتين من الجيل الثاني المخطط لهما في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع إضافة منطقة دبي الآن يصل عدد المناطق إلى 26 ضمن مجموعة مناطق سحابة Oracle في جميع أنحاء العالم. ويعتبر افتتاحها جزءاً من خطة الشركة الطموحة للوصول إلى 36 منطقة سحابية بحلول شهر يوليو 2021، وستقدّم منطقة السحابة الجديدة في دبي جميع خدمات سحابة «أوراكل»، بما في ذلك قاعدة البيانات الذاتية وتطبيقات سحابة «أوراكل».

وقال نائب الرئيس الأول للتقنية في شركة «أوراكل» الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، عبدالرحمن الذهيبان: «بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 4.3% عام 2019، وستدعم منطقة السحابة من الجيل الثاني في دبي تسريع مبادرات التحول الرقمي لدى المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات».