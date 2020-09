إنشاء القوائم عبر إصدار الـ «ويب» من «تويتر»

المصدر: الامارات اليوم

تسمح منصة «تويتر» لمستخدميها بإنشاء قوائم تضم الحسابات التي يتابعونها، بحيث تضم هذه القوائم الحسابات المتشابهة، وبذلك يتمكن المستخدم مثلاً من إنشاء قائمة خاصة بحسابات المواقع الإخبارية، وأخرى تخص مشاهير الشبكات الاجتماعية، وثالثة تضم حسابات خبراء التقنية وهكذا.

ومن الميزات التي تتيحها «تويتر» أيضاً، في ما يختص بهذه القوائم، إمكانية جعلها عامة ومن ثم السماح باشتراك الآخرين فيها، أو خاصة فلا يتمكن من الاطلاع عليها سوى صاحب الحساب، فإذا كنت من مستخدمي منصة «تويتر» عبر الـ«ويب» ورغبت في إنشاء مثل هذه القوائم، اتبع الخطوات الآتية: توجه إلى موقع Twitter.com وسجل الدخول إلى حسابك، ثم انقر فوق زر القوائم في شريط القوائم يسار الشاشة، ومن ثم انقر فوق أيقونة «إنشاء قائمة جديدة» Create A New List، وتبدو في شكل ورقة تحمل علامة الجمع، وبعد ذلك أدخل اسم القائمة والوصف الخاص بها إن أردت، وإذا كنت ترغب في أن تصبح القائمة خاصة انقر داخل المربع المجاور لخيار «خاص» Private في نهاية النافذة، ثم انقر فوق زر «التالي» Next في أعلى يمين النافذة، وأضف الحسابات التي تريدها إلى قائمتك باستخدام الاقتراحات التي تعرضها لك المنصة، أو باستخدام حقل البحث للعثور على الحسابات المرغوبة، ومن ثم انقر فوق الحساب الذي ترغب في إضافته، وستشاهد الحسابات التي تضيفها ظاهرة في أعلى النافذة، وبعد الانتهاء انقر فوق زر «تم» Done.