إنهاء البث المباشر عبر تطبيق Keynote

المصدر: الامارات اليوم

يسمح ملمح «البث المباشر» Keynote Live في تطبيق «Keynote Slideshow» بعرض المحاضرات وتشاركها مع المشاهدين في شكل بث مباشر عبر الـ«ويب»، بشرط أن يكون الإصدار المستخدم من التطبيق هو الإصدار الأخير، وأن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه عبر خدمة «آي كلاود»، ويختار الكيفية التي يرسل إلى الآخرين من خلالها دعوات المشاركة، وما إذا كان يحتاج إلى منحهم كلمات سر للدخول أم لا.

ويتيح التطبيق للمستخدم اختيار وقت البث، سواء في اللحظة نفسها أو في وقت لاحق، ويسمح له أيضاً بإنهاء عملية البث أثناء المشاهدة أو بعد الانتهاء أو إغلاق الملمح ككل.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «Keynote Slideshow» عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» ورغبت في إنهاء البث الحي لعرض الشرائح أو المحاضرات، أو إغلاق ملمح البث المباشر بصفة عامة، اتبع ما يلي: لإيقاف عرض الشرائح أو المحاضرة، انقر فوق الشاشة، وإذا كان مشاهدوك لايزالون يواصلون المشاهدة، ستظهر أمامك نافذة صغيرة يسألك التطبيق فيها أن تؤكد رغبتك في الغلق، انقر داخلها فوق خيار «الخروج» Exit.

ولو رغبت في إغلاق ملمح البث المباشر من التطبيق Keynote Live انقر فوق زر «المزيد» More الذي يبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية أعلى يمين الشاشة، ثم انقر فوق خيار «إعدادات البث المباشر من التطبيق» Keynote Live Settings، ومن ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «إيقاف الملمح» Turn Off Keynote Live وانقر فوقه، وبعدها انقر فوق زر «تم» Done في أعلى يمين الشاشة.