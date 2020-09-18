حلول جديدة تساعد المؤسسات على تنفيذ استراتيجياتها السحابية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ريد هات» العاملة في مجال حلول البرمجيات مفتوحة المصدر، عن مجموعة جديدة من المنتجات والحلول المتطورة والمصممة خصيصاً لمساعدة المؤسسات على إطلاق وتنفيذ استراتيجياتها وأجنداتها الخاصة بالحوسبة المستندة إلى الشبكات السحابية الهجينة والمفتوحة.

وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأن الميزات والوظائف الجديدة التي أدخلتها على منصة «أوبين شفت» ومحفظة حلول الإدارة المتقدمة للمجموعات، تمكن المؤسسات من تلبية الاحتياجات والمتطلبات المتطورة الخاصة بالعمليات، مثل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول التعلم الآلي في حالات استخدام التصنيع الصناعي، ما يتيح لها إدارة وتوسيع نطاق البيئات السحابية الهجينة بشكل سلس من نقطة واحدة.

وقال نائب أول للرئيس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «ريد هات»، كريس رايت، إن «الجيل التالي من تطبيقات السحابة الهجينة، لا يقتصر على مركز بيانات الشركة أو حتى السحابة العامة، وإنما ستكون هذه الابتكارات موجودة جزئياً على الأقل على حافة الشبكات العالمية». وأضاف أن «الحوسبة المتطورة اصبحت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية السحابة الهجينة المفتوحة لـ(ريد هات)، حيث نعمل مع منظومة من العملاء والشركاء على تطوير وصيانة التقنيات المفتوحة لتعزيز ابتكاراتنا على مستوى حافة الشبكة».