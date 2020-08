تفعيل الرد التلقائي على رسائل «آي فون»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لا تسمح القوانين في معظم الدول بالاتصال أو التراسل أثناء القيادة لما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة، لذا تسمح شركة «أبل» من خلال ملمح «عدم الإزعاج أثناء القيادة» Do Not Disturb While Driving بالرد التلقائي على الرسائل التي ترد للمستخدم ليعرف الطرف الآخر أنه يقود سيارته ولن يتمكن من الرد عليه، وسيقوم بالرد فور الوصول إلى وجهته. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 13» وترغب في تفعيل ملمح الرد التلقائي على الرسائل النصية التي ترد إليك أثناء القيادة، اتبع ما يلي: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الايقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، وانقر داخل نافذة الإعدادات فوق تبويب «عدم الإزعاج» Do Not Disturb، ثم ابحث عن قسم «عدم الإزعاج أثناء القيادة» Do Not Disturb While Driving داخل النافذة التالية، وانقر فوق زر «التفعيل» Activate الخاص به، ومن ثم انقر فوق الخيار الذي تريده من بين الخيارات المتاحة لتفعيل هذا الوضع، ومنها «التفعيل اليدوي» Manually، و«التفعيل التلقائي» Automatically، وعندما يتم الاتصال بـ«بلوتوث السيارة» When Connected To Car Bluetooth، وبعد ذلك عد للخلف وانقر فوق خيار «الرد التلقائي على» Auto-Reply To واختر ما إذا كنت تريد أن يصل هذا الرد إلى جميع «جهات الاتصال» All Contacts، أم إلى الجهات الموجودة في قائمة «المفضلة» Favorites، أم جهات الاتصال التي أجريت معها اتصال أخيراً Recents، وعد إلى الوراء ثانية وانقر فوق خيار «الرد التلقائي» Auto-Reply وغيّر النص الموجود كما تريد أو اتركه كما هو.