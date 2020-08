إيقاف التشغيل التلقائي للسلاسل التلفزيونية في «نيتفليكس»

المصدر: الامارات اليوم

تضم شبكة «نيتفليكس» كماً ضخماً من البرامج والأفلام والعروض التلفزيونية المتنوّعة، لكن هذا الأمر يقلق الآباء، تخوفاً من تعرّض صغارهم لمشاهدة محتوى غير لائق أو عنيف أو لا يتناسب مع أعمارهم. ومراعاة لهذه الجوانب، قدمت «نيتفليكس» لمستخدميها عدداً من الأدوات التي تعينهم على التحكم والإشراف على هذا المحتوى الذي يشاهده صغارهم. ومن ضمن هذه الأدوات، منع التشغيل التلقائي للحلقات التالية في المسلسلات والمعاينات الخاصة بالمحتوى، وهو ما يتفق مع رغبة بعض الآباء في التعرف إلى نوع المحتوى أولاً، قبل عرضه على الصغار. فإذا كنت من مستخدمي «نيتفليكس»، اتبع هذه الخطوات لمنع التشغيل التلقائي للمحتوى على أجهزة أطفالك: سجل الدخول إلى حسابك عبر شبكة «نيتفليكس» على الويب، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي في أعلى يمين الشاشة. ومرر داخل النافذة المنسدلة ثم انقر فوق تبويب: الحساب Account. وبعدها مرر للأسفل حتى تصل إلى فئة: الملف الشخصي والضوابط الأبويةProfile and Parental Controls. ثم انقر فوق الملف الشخصي الذي تريد التحكم في التشغيل التلقائي للمحتوى الذي يشاهده. وبعدها قم بالنقر فوق الرابط الخاص بالتغيير Change الموجود ضمن قسم: إعدادات التشغيل Playback Settings. ثم احذف علامة التأشير الموجودة دخل المربع المجاور لخيار: التشغيل التلقائي للحلقة التالية في المسلسلات في جميع الأجهزة Autoplay Next Episode In a Series For All Devices.