إظهار الصورة بدلاً من الفيديو في تطبيق «زووم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فرضت جائحة «كورونا» على الكثيرين العمل عن بعد، واضطر هؤلاء إلى الاستعانة بالتطبيقات التي تتيح لهم التواصل مع زملاء العمل عن طريق مكالمات الفيديو واجتماعات الويب لتسيير أعمالهم.

غير أن بعض المشاركين في هذه الاجتماعات لا يفضلون المشاركة بها عن طريق الفيديو، بل يكتفون بالمشاركة الصوتية.

والحقيقة أن معظم التطبيقات في هذا المجال، ومنها تطبيق «زووم» Zoom، تتيح لمستخدميها هذه الميزة، وتسمح لهم بإيقاف ظهورهم عبر الفيديو، وإظهار صورة الملف الشخصي بدلاً منه. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «زووم» للهواتف، فإنه يمكنك إظهار صورة ملفك الشخصي بدلاً من الفيديو أثناء مكالمات واجتماعات الويب، عبر فتح التطبيق على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل «أندرويد» أو «آي أو إس».

انقر فوق تبويب «الإعدادات» في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

إذا كان قد سبق لك اختيار صورة لملفك الشخصي، انقر فوقها لإظهارها في وضع الشاشة الكاملة، أو انقر فوق اسمك إذا لم تكن اخترت صورة لملفك الشخصي، ثم انقر فوق صورة الملف الشخصي Profile photo، وأضف صورة من معرض الصور، أو التقط صورة جديدة.

عطّل ملمح الفيديو قبل الالتحاق بالاجتماعات، أو انقر فوق خيار «إيقاف الفيديو» Stop Video الذي يظهر في نهاية الشاشة أثناء الاجتماعات.