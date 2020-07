حل مشكلة رسالة الخطأ في متصفح «بريف»

المصدر: الامارات اليوم

عندما يحاول المستخدم تحميل إحدى صفحات الويب عبر متصفح «بريف» Brave، فإنه لا يتمكن من ذلك، وتظهر أمامه نافذة تحمل رسالة اعتذار «Aw Snap»، لأن المتصفح يواجه مشكلات في التحميل. لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح Brave، وواجهتك المشكلة نفسها، فإنه يمكنك حلها من خلال إعادة تحميل الصفحة بالنقر فوق أيقونة إعادة التحميل، وتبدو في شكل سهم منحنٍ في أعلى يسار شريط العناوين.

ويمكن كذلك أن تراجع اتصال الكمبيوتر بالإنترنت وإعادة تحميل الصفحة مرة أخرى، كما يمكن فتح الصفحة من خلال نافذة «التصفح الخفي» Incognito Window بالنقر فوق قائمة التنقل الرئيسة أعلى يمين الشاشة، ثم فوق خيار «نافذة تصفح خاص جديدة» New Private Window، ثم إعادة فتح الصفحة المرغوبة، فإذا تم فتحها فهذا يعني ضرورة التخلص من الملفات الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقتة.

عد إلى قائمة التنقل الرئيسة، ومن النافذة المنسدلة انقر فوق خيار «مزيد من الأدوات» More Tools، ثم مرر داخل النافذة المنبثقة، وانقر فوق خيار «محو بيانات التصفح» Clear Browsing Data.

انقر بعد ذلك فوق خيار «كل الوقت» All Time من النافذة المنسدلة أعلى النافذة الجديدة، ثم أضف علامة التأشير بجوار خيارات «بيانات التصفح» Browsing History، وملفات «كوكيز والبيانات الأخرى للمواقع» Cookies And Other Site Data، و«الصور والملفات المؤقتة» Cached Images And Files، ثم انقر فوق زر «محو البيانات» Clear Data في نهاية النافذة.