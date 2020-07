تفعيل مرشحات تحسين المظهر عبر «زووم»

المصدر: الامارات اليوم

انتشر استخدام تطبيق «زووم» Zoom، لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو واجتماعات الويب، بدرجة كبيرة أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، لأن معظم الأعمال سمحت لموظفيها بالعمل عن بعد، وعقد الاجتماعات عبر الويب. لكن هذه الاجتماعات قد تظهر الشخص المشارك في الاجتماعات بشكل لا يرضيه، ويفضل وقتها لو استطاع التحسين النسبي في مظهره. والحقيقة أن التطبيق يتيح لمستخدميه هذه الميزة، التي يطلق عليها اسم: «وضع التجمل» Beautify Mode، إذ يضيف بعض الفلاتر التي تخفي البثور والندبات والشحوب من الوجه. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق، فإنه يمكنك الظهور دوماً بأفضل مظهر عبر اجتماعات الفيديو، من خلال فتح تطبيق «زووم» على جهاز الكمبيوتر، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا بيضاء فوق خلفية زرقاء.

انتقل إلى أعلى الجانب الأيسر من النافذة، وانقر فوق ترس «الإعدادات» Settings، ثم مرر داخل لوح القوائم يسار الشاشة، وانقر فوق قسم: «الفيديو» Video. ستظهر أمامك يمين الشاشة نافذة جديدة، وهنا مرر داخلها حتى تصل إلى قسم: My Video، ثم مرر للأسفل ضمن القسم السابق حتى تصل إلى خيار: «تحسين مظهري» Touch Up My Appearance، وانقر داخل المربع الصغير المجاور له، لتفعيل المرشح.