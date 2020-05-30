تفعيل «وضع التركيز» في نظام التشغيل «Android 10»

المصدر: الامارات اليوم

اكتسبت «شركة غوغل الأميركية» الخبرة الكافية التي تمكنها من معرفة رغبات المستخدمين واحتياجاتهم، ثم إضافتها كملامح جديدة في التحديثات التي تطرحها لنظم التشغيل والتطبيقات. ولما كانت الشبكات الاجتماعية والألعاب والتطبيقات المختلفة قد تحمل للمستخدم قدراً كبيراً من الإزعاج من خلال التنبيهات والرسائل، فقد أضافت «غوغل» إلى نظام التشغيل Android 10 ميزة جديدة أطلقت عليها اسم «وضع التركيز» Focus Mode، وهي ميزة تشبه إلى حد كبير ملمح «عدم الإزعاج» الذي يمنع التنبيهات الواردة من بعض التطبيقات عند تشغيلها، ومحو أية تنبيهات مفتوحة من هذه التطبيقات، فضلاً عن منع ظهور أية تنبيهات لاحقة على تفعيلها، مع إتاحة رؤية هذه التنبيهات مرة أخرى عندما ينهي المستخدم وضع التركيز.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام تشغيل Android 10 فإنه يمكنك تفعيل «وضع التركيز» Focus Mode من خلال فتح «الإعدادات» Settings وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ترس رمادي.

مرر داخل نافذة «الإعدادات» حتى تصل إلى تبويب: «الرفاهية الرقمية» Digital Wellbeing، ثم انقر فوق قسم: «الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية» Digital Wellbeing & Parental Controls.

مرر بعد ذلك داخل النافذة الجديدة، ثم انقر فوق خيار: «وضع التركيز» Focus Mode، واختر التطبيقات التي ترغب في إيقافها، ثم انقر فوق خيار: «تفعيل الخيار الآن» Turn On Now أعلى النافذة التالية، لتشغل «وضع التركيز».