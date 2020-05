الوصول إلى جلسة التصفح الأخيرة في Brave

المصدر: الامارات اليوم

تحاول المتصفحات الحديثة تيسير وصول المستخدم إلى ما يرغب من علامات التبويب، والتعامل معها باحترافية تجنبه عناء البحث مرة أخرى عن الصفحات التي قام بفتحها. فأحياناً يبذل جهداً كبيراً في البحث عن موضوع معين، ويفتح علامات تبويب متعددة، وعندما يرغب في غلق إحداها، يغلق نافذة المتصفح كلها بالخطأ فيضيع جهده في البحث.

فإذ تعرّضت لهذه المشكلة وكنت من مستخدمي متصفح Brave فلا مشكلة، إذ يمكنك الاستعانة بإعدادات المتصفح في الوصول إلى جلسة التصفح الأخيرة بأكملها، وذلك باتباع ما يلي: افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل رأس أسد برتقالية، وانقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى السهم الذي يشير إلى الأسفل في نهايتها وانقر فوقه لتستعرض المزيد من الخيارات، ومن ثم مرر للأسفل وانقر فوق تبويب «الإعدادات» Settings، وبعدها ابحث داخل نافذة الإعدادات عن خيار «عند بدء التشغيل» On Startup، وعندها ستلاحظ أن أمامك ثلاثة خيارات، انقر داخل الدائرة المجاورة لخيار «الاستمرار من حيث توقفت» continue where you left off ليبدأ تشغيل المتصفح في كل مرة من آخر جلسة تصفح قمت بها. وإذا رغبت في أن يفتح المتصفح دوماً عند هذه المجموعة من علامات التبويب، انقر داخل الدائرة المجاورة لخيار «فتح مجموعة محددة من الصفحات» Open A Specific Page Or Set Of Pages ثم انقر خيار «استخدام الصفحات الحالية» Use Current Pages.