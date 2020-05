التذكير بالمهام عند فتح علامات التبويب في «كروم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينشغل المستخدم أحياناً بمهام العمل إلى حد كبير، حتى إنه قد ينسى في غمرة انشغاله بعض المهام التي ينبغي أدائها، خصوصاً إذا استغرق في تصفح الـ«ويب» وانتقل من رابط إلى آخر. لذا فكر المطورون في تذكير هؤلاء الذين ينسون المهام التي ينبغي عليهم القيام بها أثناء تصفحهم الـ«ويب» ليظل انتقالهم إلى كل علامة تبويب جديدة يذكرهم بهذه المهام.

ومن المتصفحات التي يمكن تنفيذ هذه المهمة من خلالها متصفح «غوغل كروم»، إذ يمكن من خلال الامتداد المعروف باسم New Tab to Tasks عرض كل علامة تبويب جديدة يفتحها المستخدم لقائمة المهام الواجب عليه القيام بها. فإذا كنت من مستخدمي «كروم» الذين يفضلون دوماً تذكيرهم بالمهام الواجب عليهم أدائها أثناء تصفحهم الـ«ويب»، يمكنك اتباع الآتي لتنزيل الامتداد وإلحاقه بالمتصفح: توجه إلى صفحة سوق «كروم» على الـ«ويب» عبر هذا الرابط: (shorturl.at/‏amLVX)، ثم ضع داخل حقل البحث اسم الامتداد New Tab to Tasks وانقر زر «الإدخال» Enter، لتظهر أمامك صفحة الامتداد على السوق، وعندها انقر فوق زر «الإضافة إلى كروم» Add To Chrome ذات اللون الأزرق في الجانب الأيسر من اسم الإضافة، وبعدها ستظهر نافذة جديدة، انقر داخلها فوق خيار «إضافة الامتداد» Add Extension، وانتظر حتى تظهر أمامك نافذة الإعدادات الخاصة إضافة إلى ضبطها كما ترغب.