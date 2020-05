إضافة الخلفيات الموسيقية إلى المحاضرات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يسهّل تطبيق Keynote على مستخدمي أجهزة «ماك» والأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» إعداد العروض التقديمية وإضافة الخلفيات الموسيقية إليها، لتمييز بعض الشرائح أو لإضافة قدر من البهجة على المحاضرات ودفع الملل عن المتلقين. لكن إضافة هذه الخلفيات الموسيقية تختلف من جهاز لآخر، فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي فون» و«آي باد» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، اتبع الخطوات التالية لإضافة الخلفيات الموسيقية إلى محاضراتك:

افتح تطبيق Keynote ثم المحاضرة المرغوبة، وانقر فوق زر المزيد الذي يبدو في شكل ثلاث نقاط في أعلى الشاشة، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «التسجيل الصوتي» Soundtrack وانقر فوقه، ومن ثم انقر فوق خيار «اختيار الصوت» Choose Audio في نهاية النافذة التالية، واختر ملف الصوت ثم انقر فوق أحد الخيارات الموجودة في النافذة نفسها، ومنها خيار «الإيقاف» Off أو خيار «التشغيل لمرة واحدة» Play Once أو خيار «التكرار» Loop، ويمكنك أيضاً اختيار ملف آخر، وعندما تنتهي انقر فوق خيار «تم» Done في أعلى يمين الشاشة.