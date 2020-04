تخصيص خدمات المساعد الرقمي من «غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

أطلقت شركة «غوغل» منذ سنوات عدة خدمة المساعد الرقمي، وأدمجته بالكثير من الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد» وأجهزة «غوغل هوم» وسماعات «نيست»، بلغات عدة.

ويمكن لهذا المساعد أن يقدم للمستخدم الكثير في ما يتعلق بإدارة المنزل والتسوق والتواصل عبر الشبكات الاجتماعية والصحة واللياقة. كما يمكن للمستخدم تخصيص الخدمات التي يقدمها هذا المساعد له، لتكون أكثر توافقاً مع احتياجاته، لكن الكثيرين لا يعرفون هذا الأمر. فإذا كنت من مستخدمي «مساعد غوغل»، يمكنك تجربة هذه الخدمات التي قد لا تتذكر وجودها: إذا مللت من الأخبار المزعجة التي يطلعك عليها المساعد، فقط قل له: «أطلعني على بعض الأخبار الجيدة» Tell Me Something Good. ويمكنك الاستعانة بـ«مساعد غوغل» في التعرف إلى نتائج المباريات الرياضية المختلفة التي تمت في يوم السؤال نفسه، أو في اليوم السابق، أو تعرف من خلاله إلى مواعيد مباريات الغد. واستفسر من المساعد عن حالة الطقس في الخارج في اللحظة الراهنة What’s It Like Outside، وسيعطيك معلومات تفصيلية عن كل ما يتعلق بالطقس، كالأمطار والحرارة والرطوبة. أو اسأله عن حالة الطقس مثلاً في «عطلة نهاية الأسبوع المقبل» What’s The Weather For The Weekend. واستعن بالمساعد في بث الرسائل الصوتية من هاتفك إلى سماعة «غوغل هوم» Google Home في منزلك، علماً بأن بمقدور المساعد تحويل الصوت إلى كلمات إذا كان مَن في المنزل سيقرأ الرسالة بدلاً من سماعها.