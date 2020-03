إنشاء تذكير غسل اليدين في «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

مع انتشار فيروس «كورونا» أوصى المختصون بضرورة غسل اليدين بشكل مستمر ولفترات متقاربة لا تتعدى ساعة، والابتعاد عن ملامسة الوجه قدر الإمكان، والاعتياد على هذه السلوكيات. لكن خبراء متابعة السلوك الاجتماعي أكدوا أن الإنسان يحتاج إلى شهرين من المتابعة المستمرة لسلوك معين حتى يصبح عادة.

ومن ثم يحتاج المرء في البداية إلى الاستعانة بالمساعدات الخارجية لتذكر هذه الأمور، لذا اتجه البعض إلى الاعتماد على التطبيقات المتاحة في الهواتف لتذكيرهم بهذه العادات. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» ورغبت في إنشاء تذكير متكرر لغسل يديك، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «التذكير» Reminders على الهاتف، وانقر فوق زر إنشاء «تذكير جديد»New Reminder في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة المعلومات التي تبدو في شكل حرف «i» يمين التذكير الذي أنشأته، وحرك المفتاح المجاور لخيار «ذكرني في يوم» Remind me on a day من اليسار إلى اليمين، وحرك أيضاً في النافذة نفسها المفتاح المجاور لخيار: «ذكرني في كل مرة» Remind me at a time من اليسار لليمين كذلك. ومن ثم انقر خيار «التكرار» Repeat تحت الخيار السابق مباشرة ثم فوق خيار مرة كل ساعة Hourly أو اختر الموعد الذي تفضله بالنقر فوق خيار Custom في نهاية الشاشة. وانقر زر «تم» Done في أعلي يمين الشاشة.