تجنب سرقة بيانات الهواتف عند شحنها في الأماكن العامة

المصدر: الامارات اليوم

للاعتماد التام على الهواتف والأجهزة اللوحية ومصاحبتها للمرء في كل مكان، أصبحت المراكز التجارية والفنادق والمطارات وكثير من الأماكن العامة توفر شواحن «يو إس بي» USB Chargers لمساعدة زائريها على شحن أجهزتهم ومواصلة إقامتهم أو تسوّقهم بلا قلق. لكن، أخيراً، حذّر الخبراء مما أطلقوا عليه اصطياد البيانات عبر الشواحن العامة Juice jacking، مشيرين إلى أن صائدي البيانات يضعون بعض الأكواد الخبيثة في شواحن «يو إس بي» في الأماكن العامة لقراءة وسرقة وتصدير البيانات من أجهزة الهاتف، بما في ذلك كمات السر. بل قد يتخطى الأمر ذلك إلى قيامهم بغلق الهاتف وإعاقة استخدامه. لذا إذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي فون» حاول التجاوب مع هذه النصائح لحماية هاتفك: استخدم «محول الطاقة» Power Adapter و«كيبل» الشحن الخاص بهاتفك عند الشحن في الخارج.

استعن في تنقلك بالبطاريات المحمولةPortable Battery أو أغلفة وعلب الشحن Battery Case للمرونة في استخدامها وملائمتها لكل مكان. استخدم حاجبات البيانات Data Blockers المصممة لمنع سرقة البيانات عن طريق «كوابل» الشحن، وتأتي في شكل محول طاقة بفتحة «يو إس بي»، حيث تسمح بشحن الهواتف والحاسبات اللوحية في الأماكن العامة عبر فتحات «يو إس بي» مع منع مزامنة البيانات. توجه إلى تطبيق الإعدادات وأوقف نقل البيانات أثناء الشحن Data Transfer، واغلق هاتفك قبل الشحن.