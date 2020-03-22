تشغيل ملمح الإصلاح التلقائي لأخطاء «ويندوز 10»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بمقتضى التحديثات التي أطلقتها شركة «مايكروسوفت»، أخيراً، لنظام التشغيل «ويندوز 10»، أصبح بمقدور الشركة إصلاح بعض المشكلات المهمة على الجهاز أوتوماتيكياً ليستمر في العمل بسلاسة. وفي الوضع العادي تعرض «مايكرسوفت» توصيات إضافية لحل المشكلات وتحسين أداء نظام التشغيل. أما إذا قام المستخدم بتشغيل ملمح إصلاح الأخطاء وعادت المشكلات للظهور من جديد، تحاول الشركة تلقائياً إصلاح الخطأ مرة أخرى. فإذا كنت من مستخدمي التحديث الأخير وأردت تشغيل ملمح الإصلاح التلقائي للمشكلات في نظام التشغيل «ويندوز 10» اتبع ما يلي: انقر فوق قائمة «إبدأ» Start التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل مجموعة من المستطيلات في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة وانقر فوق ترس «الإعدادات» Settings الأبيض.

ومن ثم انقر فوق تبويب التحديث والأمن داخل النافذة التالية، وبعدها انقر فوق قسم «إصلاح الأخطاء» troubleshoot في لوح القوائم يسار الصفحة، ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة وانقر زر «الإعدادات المفضلة لإصلاح الأخطاء» Recommended Troubleshooting Settings، لتظهر أمامك نافذة جديدة يمكنك من خلالها تعديل الإعدادات بالشكل الذي تفضله.