حذف وإخفاء سجل الأنشطة في «فيس بوك»

المصدر: الامارات اليوم

يفاجأ المستخدم عندما يدخل إلى سجل أنشطته عبر «فيس بوك» بأن الموقع يحتفظ بسجل كامل لكل تفاعلاته عبر الشبكة، وقد يفكر وقتها في التخلص من أنشطة هذا السجل فلا يستطيع، خصوصاً إذا كان مستخدماً نشطاً، أما السبب فيعود إلى أن «فيس بوك» لا يقدم للمستخدم زراً خاصاً بحذف جميع الأنشطة ليتمكن من القيام بالمهمة بسهولة، بل يترك له فرصة التراجع عن كل تفاعل قام به على حدة، لكن مستخدمي متصفح «كروم» يمكنهم القيام بهذا الأمر إذا استعانوا بالامتداد المعروف باسم: (Social Book Post Manager) وذلك باتباع الآتي: افتح «كروم» على حاسبك الذي يعمل بنظام التشغيل «ماك» أو «ويندوز»، ونزل الامتداد المعروف باسم: (Social Book Post Manager) عبر متجر «كروم» من خلال هذا الرابط: (https:/‏‏/‏‏bit.ly/‏‏2gr4ORw)، ثم سجل الدخول إلى حسابك في «فيس بوك»، وتوجه إلى الإعدادات وانقر خيار إظهار سجل الأنشطة، ومن ثم انتقل إلى أعلى الشاشة وانقر أيقونة الامتداد الذي قمت بتنزيله، وبعدها اختر من يمين صفحة سجل الأنشطة تلك الأنشطة التي ترغب في حذفها أو إخفائها، كأن تختار مثلاً المنشورات الخاصة بك أو المنشورات التي تمت الإشارة إليك فيها، أو الصور ومقاطع الفيديو، وعندها يمكنك حذف منشوراتك الشخصية لكن لا يمكنك ذلك مع المنشورات أو الصور التي أشير إليك فيها، إذ تستطيع إخفاءها فقط.