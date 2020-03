حذف تغريدات «تويتر» دفعة واحدة

المصدر: الامارات اليوم

أحياناً يشعر المستخدم بأنه قد أخطأ في بعض المنشورات التي قام ببثها عبر الشبكات الاجتماعية، فيفكر في حذفها، لذلك تسمح بعض الشبكات لمستخدمها بحذف كل منشوراته أو بعضها إن أراد ذلك، لكن شبكة «تويتر» لا تسمح إلا بحذف تغريدة واحدة يدوياً، وترفض حذف مجموعة من التغريدات دفعة واحدة، لذا ظهرت الأدوات التي تسمح للمستخدم بالحذف الجماعي لتغريداته إن أراد ذلك دون أن يفقد متابعيه، ومن ذلك مثلاً الأداة المعروفة باسم Tweet Delete، فإذا كنت من مستخدمي «تويتر» ورغبت في استخدام هذه الأداة فاتبع ما يلي:

توجه إلى موقع الأداة عبر الـ«ويب» من خلال هذا الرابط: (https:/‏‏/‏‏tweetdelete.net)، وانتقل إلى نهاية النافذة وسجل الدخول إلى حسابك عبر «تويتر»، وامنح الأداة الحق في الاستخدام، وعندها يمكنك انتقاء المعيار الذي سيتم حذف التغريدات تبعاً له، اختر المعيار الأول: عمر التغريدة لتحذف كل التغريدات أو لتحدد تغريدات معينة تنتمي إلى شهر أو أسبوع معين أو عام، أو اختر المعيار الثاني:

(Only tweets containing this word/‏‏phrase) لحذف التغريدات التي تحتوي على كلمة أو عبارة معينة، أو المعيار الثالث Run this task لتجعل الأداة تقوم بعملية الحذف مرة واحدة فقط أو تقوم بذلك تلقائياً كل بضعة أيام، وعليك قراءة شروط الحذف بعناية ثم انقر خيار «حذف تغريداتي» Delete my tweets.