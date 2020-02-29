تغيير وحدات القياس في Google Earth

المصدر: الامارات اليوم

يسمح التطوير المتوالي وكم البيانات الضخم الموجود عبر تطبيق Google Earth بتنويع الخيارات المتاحة لمشاهدة البيانات، سواء في ما يتعلق بوحدات القياس أو بمستوى الرؤية أو طريقة المشاهدة وأدواتها. ومن الملامح المهمة التي تتوافق مع ثقافة المستخدم، استخدام وحدات قياس معينة تكون أقرب لفهمه. فإذا كنت من مستخدمي Google Earth على الـ«ويب»، اتبع ما يلي لتقدير المسافات وفقاً لوحدات القياس التي تفضلها: افتح متصفح «كروم»، وتوجه إلى موقع الـ«ويب» الخاص بتطبيق Google Earth عبر هذا الرابط: (https:/‏‏/‏‏earth.google.com/‏‏web/‏‏)، ثم انقر أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، وبعدها انقر داخل النافذة الجديدة فوق قسم «التنسيق والوحدات» Format and Units، ثم توجه إلى خيار «وحدات القياس» Units Of Measurement، وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة له، ليظهر نوعان من الاختيارات، الاختيار الافتراضي يتعلق باستخدام وحدات المتر والكيلومتر، والثاني يختص باستخدام وحدات القدم والميل، وعندها انقر الخيار الذي تفضله ثم فوق خيار «الحفظ» Save.