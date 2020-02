إظهار Android Auto ضمن قائمة التطبيقات

المصدر: الامارات اليوم

أعلنت «غوغل» نيتها للتخلص من تطبيق Android Auto App الخاص بالسيارات، وأن تجعله فقط جزءاً من العمليات التي تتم في خلفية النظام، لذا أخفته من بعض إصدارات نظام التشغيل Android 10، لكن بعض المستخدمين الذين اعتادوا استخدام هذا التطبيق يفضلون إظهاره ضمن درج التطبيقات في أجهزتهم. فإذا كنت أحد هؤلاء فليس لديك مشكلة، إذ يمكنك إعادة إظهار التطبيق مرة أخرى واستخدامه باتباع هذه الخطوات.

افتح تطبيق الإعدادات Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر داخل التطبيق حتى تصل إلى تبويب التطبيقات والإشعارات Apps & Notifications وانقر فوقه، وبعدها انقر داخل النافذة الجديدة فوق الخيار الخاص بمشاهدة كل التطبيقات الموجودة على جهازك See All Of Apps، وتجده قرب أعلى الصفحة بعد القوائم المعروضة. وابحث داخل صفحة معلومات التطبيقات App Info عن تطبيق: Android Auto App ، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سهم يشير إلى الأعلى. ثم انتقل إلى نهاية النافذة التالية، وانقر فوق خيار الإعدادات المتقدمة Advanced. وبعد ذلك مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار الإعدادات الإضافية في التطبيق Additional settings وانقر فوقه. ثم عدل إعدادات التطبيق من هذه النافذة حسب تفضيلاتك.