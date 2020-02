استبعاد بعض عناصر قائمة المشاهدة لاحقاً فيTV app

المصدر: الامارات اليوم

تتعدد المزايا التي يقدمها تطبيق TV app على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» وأجهزة «ماك» وأجهزة التلفاز من شركة «أبل».

ومن ذلك مثلاً إمكانية إضافة أحد البرامج أو العروض إلى قائمة الانتظار الخاصة بالمستخدم لمشاهدتها لاحقاً، حيث تتم مزامنة هذا الاختيار مع أجهزة المستخدم كلها.

لكن أحياناً يملأ المستخدم هذه القائمة بالكثير من العناصر، وعندما يعود لمشاهدتها يجدها غير مناسبة، ويفضل حذفها من القائمة.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق TV app عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي إو إس»، فإنه يمكنك الإبقاء على العناصر التي تفضلها فقط في قائمة الانتظار باتباع الخطوات التالية: افتح التطبيق على هاتف «آي فون» أو الجهاز اللوحي «آي باد»، ثم انقر فوق تبويب «المشاهدة الآن» Watch Now لاستعراض قائمة الانتظار التي أعددتها من قبل، ثم حدد مع التثبيت البرنامج أو الحلقة التي ترغب في إزالتها من القائمة. وبعد ذلك انقر داخل النافذة الصغيرة التي ستظهر أمامك فوق الخيار الأول الخاص بـ«الحذف من قائمة الانتظار» Remove from Up Next، والذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل دائرة بداخلها علامة الطرح.