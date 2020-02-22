«إريكسون» تُطلق خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

أطلقت شركة «إريكسون»، خدمتين جديدتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي ضمن محفظة خدمات الشبكة، ما يتيح لمزودي خدمات الاتصال تعزيز القدرات الاتصالية للشبكات على نحو دائم، وتقديم تجارب من المستوى التالي للمستخدمين.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن خدمتي «ذكاء الشبكة» و«الشبكة متعددة القنوات» تعدان جزءاً من عروض «إريكسون» لخدمات الشبكة، موضحة أن هاتين الخدمتين تعتمدان على الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي والتحليلات التنبؤية لمعالجة البيئة المليئة بالتحديات التي يواجهها مزودو خدمات الاتصال، مثل نمو البيانات السريعة، وتوفير التكنولوجيات الجديدة كتقنية الجيل الخامس على نحو مستمر، والتحول الرقمي، ومصادر المعلومات المتعددة والرؤى الابتكارية.

وأشارت الشركة إلى أن ذكاء الشبكة يعتبر خدمة دعم استباقية تستند إلى الذكاء الاصطناعي، وتمكن مزودي خدمات الاتصال من تحديد المشكلات التي قد تصيب الشبكة وحلها قبل أن تؤثر في الأداء، مبينة أن هذه الخدمة تؤدي إلى تجنب انقطاع الخدمات، إضافة إلى توفير استقرار الشبكة اللازم لاستمرارية تقديم الخدمة، وتقديم الأداء الأمثل على نحو متكامل.