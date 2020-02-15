استخدام Snip & Sketch في نظام «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

لا تتوقف «شركة مايكروسوفت الأميركية» عن إدخال تعديلات وتحديثات على نظام التشغيل «ويندوز» ليحظى دوماً برضا مستخدميه، ولتجنبهم المشكلات التي شكوا منها في الإصدارات السابقة، ولتتوافق مع التقنيات الجديدة التي يحتاج المستخدمون إليها. وفي التحديثات الأخيرة لنظام تشغيل «ويندوز 10»، قدمت الشركة تعديلات جديدة لبعض التطبيقات والأدوات والإجراءات التي تتعلق بالمظهر. ومن ذلك تطبيق Snip & Sketch الذي حلّ محل تطبيق Screen Sketch. ويساعد هذا التطبيق على التقاط صور لشاشة الكمبيوتر كلها أو جزء منها، وإدخال التعديلات عليها وتشاركها. لذلك، إذا كنت من مستخدمي التحديثات الأخيرة لنظام تشغيل «ويندوز 10»، فإيمكنك استخدام تطبيق Snip & Sketch من خلال التوجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، والنقر فوق أيقونة العدسة للبحث عن التطبيق.

أدخل إلى حقل البحث اسم التطبيق: Snip & Sketch، ثم انقر فوق نتيجة البحث التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل دائرة تحتوي مثلثين، وبدلاً من الخطوة السابقة يمكنك النقر فوق مفاتيح: (Windows +Shift +S) لتلتقط صورة من الشاشة.

سيصبح لون الشاشة داكناً، وسيظهر أمامك في أعلاها شريط يضم أشكالاً عدة، وهنا استخدم مؤشر الـ«ماوس» الذي أصبح على شكل علامة الجمع، بالنقر فوق الجزء الذي ترغب في تصويره واقتصاصه من الشاشة، وحرك الـ«ماوس» لتحديد أبعاده، واختيار شكل من الأشكال في الأعلى، ليظهر به ذلك الجزء الذي ترغب في قصه وتعديله.

وأخيراً، سيحفظ التطبيق الجزء الذي حددته من الصفحة في «الحافظة» Clipboard حيث يمكنك إدخال التعديلات التي ترغب فيها.