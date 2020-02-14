تشارك لقطات الشاشة بـ «Snip and Sketch»

المصدر: الامارات اليوم

في تحديث مايو الماضي، أضافت شركة «مايكروسوفت» العديد من الأدوات الجديدة إلى نظام التشغيل «ويندوز 10». كما أحدثت بعض التغيير في التطبيقات الموجودة سلفاً، ومنها تطبيق Screen Sketch، الذي أطلقت عليه اسماً جديداً هو «Snip and Sketch». والمعروف أن هذ التطبيق يساعد المستخدم على التقاط صور الشاشة، وإضافة التأثيرات والنصوص إليها، واقتصاص جزء منها أو التقاطها بشكل كامل، بل ومشاركتها مع الغير. فإذا كنت من مستخدمي تحديث مايو من «ويندوز10»، يمكنك اتباع ما يلي لتشارك لقطة الشاشة التي تريدها مع الآخرين: انقر فوق النافذة الرمادية التي ستظهر في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة بعد التقاط صورة لشاشة الجهاز، ثم توجه إلى نهاية الجانب الأيمن من النافذة الجديدة، وانقر السهم الذي يشير جهة اليمين، لتظهر أمامك نافذ «المشاركة» Share، ثم انقر الخيار الأول لتتم مشاركة اللقطة من خلال تطبيق «People»، وبعدها انقر خيار «البحث عن الأجهزة القريبة»Looking For Nearby Devices لتشارك الصورة بين جهازك والأجهزة القريبة منه مكانياً. وانقر فوق الخيار الثالث لمشاركة اللقطة من خلال وسائط المشاركة المعتادة، مثل البريد الإلكتروني أو تطبيق «Skype» أو «Onenote» أو عبر تطبيق «Feedback Hup»، ثم انقر فوق الوسيط المرغوب، وتابع الإجراءات التي يفرضها التطبيق المختار.