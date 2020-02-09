الحفاظ على باقة البيانات عند استخدام «Disney +»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعتقد بعض المستخدمين أن تطبيق (Disney +) يقدم فقط أفلام الرسوم المتحركة التي أنتجتها شركة «ديزني»، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث إن التطبيق يقدم جميع أنواع الفيديو والبرامج التلفزيونية والحلقات المسلسلة، وغير ذلك. كما أن التطبيق لا يقصر الخدمات التي يقدمها على المنتجات الخاصة بـ«ديزني» وحدها، بل إنه يعرض المنتجات التي قدمتها شركات الإنتاج الشهيرة الأخرى، لكن تعلق المستخدمين بالتطبيق قد يؤدي إلى خسارة كبيرة في باقة البيانات الخاصة بالهواتف، وهي دوماً ذات تكاليف مرتفعة. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر هواتف «آي فون 11»، فإنه يمكنك تقليل تكاليف استخدام باقة البيانات على الهاتف باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (Disney +) على الهاتف، وتحمل الأيقونة الخاصة به شكل كلمة «ديزني» باللغة الإنجليزية فوق خلفية زرقاء يعلوها شهاب صغير، ثم انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم انقر خيار «إعدادات التطبيقات»App Settings داخل النافذة المنسدلة، وبعدها انقر زر «استخدام باقة بيانات الهاتف» Cellular Data Usage أعلى النافذة الجديدة، ثم انقر فوق الخيار الخاص بتوفير «باقة البيانات» Save Data في النافذة التالية، حيث يقوم الهاتف بتقليل جودة البث للحفاظ على باقة البيانات.