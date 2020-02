تنزيل الإصدار التجريبي من «خرائط غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

طرحت شركة «غوغل» المرحلة التجريبية من تطبيق «خرائط غوغل» المزوّد بعدد كبير من الميزات، التي تعتمد على استخدام تقنيات الواقع المعزّز وتعلم الآلات وخدمات الموضع المرئي لتحديد اتجاهات السير على أرض الواقع. ولتفعيل بعض هذه الميزات واستخدام ملمح العرض الحي على أجهزة «أندرويد»، يحتاج المستخدم إلى تفعيل الإصدار التجريبي من التطبيق المزوّد بملمح الواقع المعزّز. فإذا كنت ترغب في الوصول إلى الإصدار التجريبي من التطبيق، ومن ثم استخدام ملمح البث الحي، اتبع الخطوات التالية: توجه إلى متجر «غوغل بلاي» وانتقل إلى قائمة تطبيقات «خرائط غوغل» Google Maps، ثم مرر للأسفل لتصل إلى تبويب «الالتحاق بالنسخة التجريبية»Join The Beta، ومن ثم انقر خيار «الالتحاق» join في نهاية الجانب الأيسر من النافذة، وبعدها انقر خيار «الالتحاق» مجدداً في يمين النافذة المنبثقة الخاصة باستخدام البرنامج التجريبي Join The Beta Program. وإذا سارت الخطوات في المسار الصحيح ستظهر أمامك نافذة صغيرة في أعلى الشاشة تقول: «يتم التسجيل للنسخة التجريبية» Beta Signup In Progress، ويستغرق الأمر بضع دقائق ليتم تحديث تطبيق الخرائط، وبعد ذلك انقر زر «التحديث» Update في أعلى يسار الشاشة لتنزيل الإصدار التجريبي من التطبيق على الجهاز.