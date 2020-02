استخدام الميزات الخفية في «خرائط غوغل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لا يعرف البعض عن تطبيق «خرائط غوغل» Google Maps إلا القليل، ويعتقدون أنه مجرد تطبيق لمشاهدة الخرائط أو الوصول للأماكن المختلفة. لكن التطبيق في الحقيقة حافل بالميزات التي يمكن للمستخدم الاستفادة منها، لاسيما أنه يقدم عدداً كبيراً من الأدوات التي تساير رغباته وتوجهاته الشخصية. فإذا كنت من مستخدمي «خرائط غوغل» يمكنك الاستفادة من هذه الميزات التي تخفى على الكثيرين، منها: إضافة مقاصد ووجهات متعددة إلى التطبيق وقياس المسافة بينها، بدلاً من الاقتصار على تحديد مكان الانتقال والوجهة فقط، علماً بأنه يمكنك زيادة عدد الوجهات إلى تسعة مقاصد، كما يمكنك التبديل بين هذه الوجهات عن طريق السحب ولإفلات.

كما تستطيع تغيير الطريق الذي حدده لك «غوغل» عبر إصدار الـ«ويب» من تطبيق الخرائط، عن طريق النقر فوق أي جزء من المسار واستخدام السحب والإفلات في تحريك المسار إلى مكان آخر. وتعمل هذه الميزة مع استخدام ملمح السير، والقيادة، واستخدام الدراجات، لكنها لا تعمل مع خيار المواصلات العامة. ويمكنك العثور على الاتجاهات عبر إصدار الـ«ويب» من التطبيق باستخدام قوائم السياق، أي حدد المكان المرغوب على الخريطة، ثم انقر فوقه بزر الفأرة الأيمن، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر خيار «اتجاهات الذهاب من هذا المكان» Directions From Here أو «اتجاهات الذهاب إلى هذا المكان» Directions to Here.