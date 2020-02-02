«فيس بوك» يطرح خاصية للتحكم في البيانات ووقف الإعلانات

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

بموجب خاصية جديدة أدخلها «فيس بوك» أخيراً على إعدادات الخصوصية والتحكم في الإعلانات، بات بمقدور أكثر من 2.4 مليار شخص، يستخدمون الموقع حول العالم، التحكم بطريقة أفضل في بياناتهم وخصوصيتهم على الموقع، وبات بإمكان المستخدم، معرفة ما هي المواقع والتطبيقات المنتشرة على الويب والهواتف المحمولة التي تقوم بتعقب أنشطته وتجمع حولها بيانات وترسلها لـ«فيس بوك» لتستهدفه إعلانياً بعد ذلك. كما بات بإمكانك مسح بيانات أنشطتك على «فيس بوك» وخارجه من خلال مفتاح واحد هو «مسح السجل» مع إبقاء حسابك نشيطاً، بجانب امكانية التحكم في الإعلانات الموجهة اليك مباشرة من «فيس بوك» عبر مزايا جديدة في إعدادات خاصية «التحكم في الإعلان».

وتحمل الخاصية الجديدة اسم «النشاط خارج فيس بوك» وقدمها للجمهور المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«فيس بوك»، مارك زوكربيرغ، في بيان نشر بغرفة الأخبار بـ«فيس بوك» about.fb.com/‏‏‏‏news، ثم بيان تفصيلي آخر قدمه كل من كبير مسؤولي الخصوصية بـ«فيس بوك»، إرين إيجان، ومدير إدارة المنتجات، ديفيد باسر. ووصف مراقبون ومحللون هذه الخطوة، بأنها محاولة من «فيس بوك» لمصالحة مستخدميه وجمهوره، بعد سلسلة الأزمات التي شهدها خلال الفترة الماضية، وكانت جميعها متعلقة بالخصوصية، والاتجار في بيانات المستخدمين لتوليد دخل إعلاني.

العقد الجديد

في كلمته التي قدم بها الخاصية الجديدة، أكد مارك زوكربيرغ أن «فيس بوك» يبدأ العقد الجديد بالتركيز على منح المستخدم مزيداً من التحكم في خصوصيته، وخاطب المستخدمين قائلاً: «أحد أهدافنا الرئيسة للعقد القادم هو بناء حماية خصوصية أقوى بكثير للجميع على (فيس بوك)، ونعلم أن لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وهذا هو السبب في أن هذه أولوية بالنسبة لفريقنا ولي شخصياً، وعلى مدار الأسابيع القليلة المقبلة، سنعرض لنحو ملياري شخص حول العالم، مطالبة بتشجيعهم على مراجعة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم».

وستظهر المطالبة في موجز الأخبار وتوجهك إلى أداة (فحص الخصوصية)، والتي قمنا بتحديثها أخيراً. ويعمل ذلك على تسهيل ضبط من يمكنه رؤية مشاركاتك ومعلومات ملفك الشخصي، وتعزيز أمان حسابك من خلال تشغيل تنبيهات تسجيل الدخول، ومراجعة المعلومات التي تشاركها مع التطبيقات التي قمت بتسجيل الدخول إليها باستخدام (فيس بوك) مما يتيح لك المزيد من التحكم في نشاطك خارج (فيس بوك).

وأكد أن الخاصية الجديدة تتيح تقديم تنبيهات حول تسجيلات دخولك لمواقع وتطبيقات تابعة لجهات خارجية من خلال معلومات حسابك على «فيس بوك»، وذلك لمساعدتك في تتبع نشاطك، والبقاء على دراية بكيفية استخدام حسابك وبياناتك وتعديل إعداداتك.

تشغيل الخاصية

ويتم تفعيل الخاصية الجديدة باستخدام قائمة الأوامر العامة لـ«فيس بوك»، ثم الانتقال إلى الإعدادات، ثم معلومات «فيس بوك» الخاصة بك، ثم اختيار نشاط خارج الـ«فيس بوك»، ومن داخل الصفحة التي ستظهر لك يمكنك ضبط الإعدادات الخاصة بمستوى الخصوصية والتحكم في البيانات على الصورة التي ترغب فيها، إذ يمكنك مسح السجل، وفتح قائمة المواقع والتطبيقات التي تتبع نشاطك على الويب وترسل لـ«فيس بوك» بياناتك، وفصل كل أو بعض هذه المواقع، ومحو البيانات الحالية، أو إيقاف وصولها مستقبلاً، إلى غيرها من بقية الإعدادات. وإذا كنت ترغب في التحكم بالإعلانات التي يعرضها عليك «فيس بوك» مباشرة، فيمكنك الانتقال من الإعدادات إلى صفحة «إعدادات الإعلان» وإيقاف تشغيل الإعلانات استناداً إلى بيانات من الشركاء، وإعلانات تستند إلى نشاطك على «منتجات شركة فيس بوك» التي تراها في مكان آخر والإعلانات التي تتضمن إجراءاتك الاجتماعية.

تفاصيل إضافية

وقدم ارين ايجان وديفيد باسر، شرحاً للخواص والتعديلات الجديدة، وتناولا في البداية خاصية النشاط خارج «فيس بوك». وبحسب ايجان وباسر، فإن النشاط خارج «فيس بوك» يعني أننا لو تخيلنا مثلاً أن موقع ويب يتخصص في بيع الأحذية والملابس، يريد عرض إعلانات عبر «فيس بوك» للأشخاص المهتمين بأسلوب جديد من الأحذية، ففي هذه الحالة يقوم بإرسال معلومات لـ«فيس بوك»، يقول فيها إن شخصاً ما يستخدم جهازاً ما، يقوم بالنظر الى تلك الأحذية، فإذا تطابقت معلومات هذا الشخص، مع حساب شخص ما على «فيس بوك»، يقوم «فيس بوك» على الفور بعرض إعلانات عن هذه الأحذية على صفحته. وباستخدام خاصية «النشاط خارج فيس بوك»، يمكنك مراجعة ملخص للمعلومات الواردة من هذا الموقع لـ«فيس بوك»، جنباً إلى جنب مع جميع المعلومات التي تخصك والواردة من جميع المعلنين والمواقع الأخرى في قائمة واحدة، سواء من خلال أداة «فيس بوك بيكسل» أو «فيس بوك لوج إن»، المستخدمتين في تجميع هذه البيانات.

فصل المعلومات عن الحساب

أكد كل من كبير مسؤولي الخصوصية بـ«فيس بوك»، إرين إيجان، ومدير إدارة المنتجات، ديفيد باسر، أنه يمكن للمستخدم، اختيار أمر «فصل المعلومات عن الحساب»، إذا رغب، ليتم بذلك حظر استخدام هذه البيانات في توجيه أي إعلانات إليه. ويمكنه أيضاً محو هذه البيانات من حسابه، وإيقاف تلقيها مستقبلاً، سواء من بعض أو كل المواقع الواردة في القائمة، أو عدم تلقيها نهائياً من أي موقع آخر، وإذا قام المستخدم بمسح نشاطه خارج «فيس بوك»، فسيتم إزالة معلومات التعريف الخاصة به من البيانات التي تختار التطبيقات والمواقع الإلكترونية إرسالها إلى «فيس بوك»، وبالتالي لن يعرف «فيس بوك» مواقع الويب التي قام المستخدم بزيارتها أو ما قام به هناك، ولن يستخدم أياً من البيانات التي تقوم بقطع اتصالها لتوجيه الإعلانات إليه على «فيس بوك» أو «إنستغرام» أو «ماسينجر».