استخدام ملمح التذكير عند المحادثة في «Ios 13»

المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

أضاف نظام التشغيل «Ios 13» عدداً كبيراً من الميزات إلى تطبيقاته المختلفة، على رأسها تطبيق التذكير Reminders. وطور النظام واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق، وسمح للمستخدم بإنشاء مهام فرعية، وأضاف عدداً كبيراً من الألوان والأيقونات. كما سمح بإعداد تذكير عند مراسلة البعض عبر تطبيق الرسائل، وأطلق على هذا الملمح اسم «التذكير عند المراسلة» Remind when messaging. وبموجب هذا الملمح يطلق التطبيق تنبيهاً للمستخدم عند مراسلة بعض الأشخاص السابق تحديدهم، فيتذكر بموجب ذلك مهمة معينة أو معلومة يبلغها لهذا الشخص الذي يراسله. ويصلح هذا الملمح للعمل على هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» وأجهزة «ماك»، فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «Ios 13»، اتبع هذه الخطوات لتفعيل الملمح السابق. افتح تطبيق التذكير Reminders ثم أضف تذكيراً جديداً أو انقر فوق تذكير موجود بالفعل. وبعدها انقر فوق أيقونة المعلومات التي تبدو في كل حرف «i» في الجانب الأيمن من التذكير، ومرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى ملمح «ذكرني عند المراسلة» Remind Me When Messaging، وحرك المؤشر المجاور له من اليسار إلى اليمين. ثم انقر فوق خيار «اختيار شخص» Choose Person قرب نهاية النافذة الجديدة. واختر الشخص الذي ترغب في استخدام الملح معه، ليظهر التذكير أمامك عندما تتحدث إلى هذا الشخص، ثم انقر فوق زر «تم» Done في أعلى يمين الشاشة.