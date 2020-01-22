«مايكروسوفت» تضيف 14 خاصية جديدة إلى «إيدج»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أظهرت التقييمات الأولى التي جرت خلال الأسبوع الأول لإطلاق النسخة الرسمية النهائية من متصفح «مايكروسوفت إيدج» المبني على النواة البرمجية «كروميوم» من شركة «غوغل»، أن الخواص والوظائف الجديدة بالمتصفح جاءت شبيهة إلى حد كبير وتكاد تكون متطابقة مع متصفح «غوغل كروم». لكنه في المقابل تضمن 14 خاصية، يحاول من خلالها جذب انتباه المستخدمين، أبرزها الاستهلاك الأقل للذاكرة، وإنشاء قائمة قراءة متطورة، وتثبيت علامات الصفحات المفضلة بقائمة «ابدأ» في «ويندوز 10»، وحماية الخصوصية من أدوات التتبع والإعلانات. جاء ذلك، في مراجعة أجرتها «الإمارات اليوم»، للعديد من تلك التقييمات، منها نتائج التقييم الذي جرى في معامل اختبار شبكة «زد دي نت» المتخصصة في التقنية، والتي حدّدت الخواص الجديدة بـ«إيدج»، الذي أطلقته «مايكروسوفت» رسمياً في 15 يناير الجاري، كما يلي:

1- الكتابة على الـ«ويب»

تتيح هذه الخاصية للمستخدم تسجيل ملاحظات على صفحات الـ«ويب» التي يزورها، ثم حفظها في حسابه على «زان نوت» أو في تطبيق الملاحظات الافتراضي بالمتصفح أو المفضلات أو قائمة القراءة، أو مشاركتها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني وشبكات التواصل المختلفة، ويتم ذلك من خلال أمر «إضافة ملاحظة ويب».

2- وضعية القراءة

تتيح هذه الخاصية عرض محتوى صفحة الـ«ويب»، خالياً من أي أشياء تشتت الانتباه وتقلل التركيز، مثل الأشرطة الجانبية وقسم التعليق والإعلانات وغيرها، وتقدم النص فقط، كوضعية للقراءة، بصورة أقرب إلى الواجهة التي تظهر بها خاصية «آر إس إس». ويمكن تشغيل وإيقاف هذه الخاصية بسهولة.

3- قائمة القراءة

يتيح «إيدج» الجديد إنشاء قوائم قراءة، تتضمن الصفحات والمواد التي ترغب في قراءتها أو التي قرأتها، وهي لا تحتوي على واجهة مميزة، لكن يمكن استخدامها دون الارتباط بأي تطبيق من طرف ثالث، بل من داخل المتصفح مباشرة، وتتم إضافة أي صفحة للقائمة من خلال الضغط على أيقونة «المفضلة» في الشريط العلوي، ثم يتم الوصول إليها عبر الضغط على أيقونة الخطوط الثلاثة المتوازية في الشريط العلوي، لتظهر المقالات فوق بعضها بعضاً، ويتصدرها آخر مقال مقروء.

4- وضعية السطوع والإظلام

يتضمن «إيدج» خاصية إظهار خلفية سوداء أو خلفية ساطعة، والتحرك في ما بينهما، بما يتيح للمستخدم ضبط كمية الإضاءة في الصفحة التي يقرأها بالدرجة التي تناسبه، وهي خاصية موجودة في أمر المزيد من الوظائف الذي يظهر تحت القائمة المنسدلة الرئيسة لوظائف البرنامج.

5- خاصية المشاركة

يوفر «إيدج» واجهة تفاعل تسمى «لوحة المشاركة»، يتم من خلالها مشاركة المحتوى الذي يتم تصفحه مع الآخرين، بسهولة وسرعة أثناء التصفح، حيث لا يحتاج الأمر الى الضغط على أيقونة شارك في الشريط العلوي، لتظهر لوحة المشاركة بخياراتها المختلفة.

6- تثبيت الصفحات في «ابدأ»

إذا كانت هناك صفحات أو مواقع تزورها باستمرار فيمكنك ليس فقط وضعها في قائمة المفضلة، بل تثبيتها ايضاً في قائمة «ابدأ» بـ«ويندوز 10»، ليسهل لك الوصول إليها بسرعة عقب تشغيل الحاسب، ويتم الوصول إليها من خلال قائمة المزيد من الأوامر الموجودة بأعلى الزاوية اليسرى.

7- الوقاية من الملحقات المزعجة

يعمل إيدج الجديد بلغة برمجة واحدة هي «جافا سكريبت»، ولا يدعم امتدادات التصفح الأخرى مثل «أكتيف إكس» و«في بي سكريبت»، وهذا الأمر يجعله يوفر وقاية من العديد من الملحقات المزعجة وغير المطلوبة، ومن ثم يحسن من مستويات الأمان التي يمكن الوصول للعديد منها من خلال لوحة الإعدادات.

8- وضعية «إكسبلورر»

من أجل الحفاظ على تشغيل بعض الأكواد والأوامر والتطبيقات القديمة التي قد توجد لدى البعض خصوصاً المؤسسات والشركات، ولا تعمل إلا من خلال متصفح «إنترنت اكسبلورر»، تضمن «إيدج» الجديد خاصية تسمى وضعية «إنترنت إكسبلورر» التي تقوم حال تشغيلها، بجعل المتصفح يتصرف بمزايا «إكسبلورر» القديم، حتى لا تتعطل أعمال الشركة أو المؤسسة.

9- نظافة الواجهة

اختار مصممو «إيدج» تصميم واجهته بأعلى قدر من البساطة والخلو من التفاصيل المربكة، وهو ما يعرف بنهج «نظافة الواجهة»، وبالتالي لا تظهر بواجهة المتصفح أي من الخصائص غير الضرورية التي لا يستخدمها أحد، بل تتضمن أقل عدد من العناصر.

10- استهلاك أقل للذاكرة

وعدت شركة «مايكروسوفت» مستخدمي المتصفح الجديد بأنهم لن يعانوا مشكلات البطء التقليدية في متصفحات «مايكروسوفت»، لأن «إيدج» يستهلك قدراً أقل من الذاكرة، وربما يكون استهلاكه أقل من استهلاك متصفح «غوغل كروم»، ومن ثم سيظهر سرعة وخفة أكثر في العمل.

11- توافق مع ملحقات «كروم»

يحقق «إيدج» توافقاً تاماً في العمل مع جميع الملحقات والإضافات التي تعمل مع متصفح «كروم»، لكونه مبنياً على نواة «كروميوم»، إضافة إلى 300 ملحق بمتجر «مايكروسوفت»، وبالتالي يمكن للمستخدم تنزيل واستخدام الإضافات والملحقات مباشرة من متجر «كروم». والاستثناء الوحيد أن الإضافات التي يرتبط تشغيلها بحاسب المستخدم على «غوغل كروم» لن تعمل مباشرة على «إيدج».

12- حماية الخصوصية

يوقف «إيدج» أدوات وبرامج تتبع التصفح التي تقوم بها المواقع الأخرى وشبكات التواصل، بما فيها «غوغل» نفسه، وتأتي هذه الخاصية مدمجة في المتصفح نفسه، ويمكنك الاختيار بين مستويات عدة من الخصوصية من خلال الإعدادات. وفي الاختبارات التي أجرتها معامل «زد دي نت»، تبين أنه بعد بضع ساعات فقط من التصفح باستخدام إعدادات حماية التتبع الافتراضية، حظر «إيدج» 772 متتبعاً من 70 شركة، من بينهم 210 متابعين من «غوغل».

13- تصفح المواقع كتطبيقات

يتيح «إيدج» التعامل مع المواقع المختلفة باعتبارها تطبيقات يمكن تشغيلها من سطح المكتب مباشرة، وليس بالضرورة بالطريقة المعتادة من داخل المتصفح، وذلك لتسهيل وتسريع الوصول للمواقع.

14- قارئ النصوص

زوّدت «مايكروسوفت» متصفح «إيدج» بخاصية قراءة النصوص مباشرة، من خلال دمج قارئ النصوص الخاص بها بالمتصفح منذ البداية، ليتاح للمتصفح الاستماع للنصوص والمقالات بدلاً من قراءتها، وهو أمر مفيد في حالة التصفح من خلال الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية.