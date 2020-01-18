بطء خدمات الإنترنت الإفريقية عقب انقطاع كبلات بحرية

المصدر: كيب تاون - د.ب.أ

يعاني مستخدمو شبكة الإنترنت عبر إفريقيا جنوب الصحراء من بطء الخدمات بسبب حدوث قطع في اثنين من كبلات الاتصالات البحرية التي تصل إلى الساحل الغربي للقارة.

وتقع أنظمة الكبلات في المحيط الأطلسي وتربط دولة جنوب إفريقيا والكثير من الدول الإفريقية الأخرى بأوروبا، بحسب شركة «أوبنسيرف» التابعة لأكبر شركة اتصالات في جنوب إفريقيا، «تيلكوم إس إيه إس أو سي».

وقالت «أوبنسيرف» في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة أنباء «بلومبيرغ» إن أحد الكبلين اللذين تعرضا للقطع قريب من ليبرفيل في الجابون، والآخر قريب من لواندا في أنغولا.

وفي بعض الدول، لا يمكن للمستخدمين من الأفراد، أو الشركات، إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني أو إجراء اتصالات هاتفية عبر الحدود. وفي ظل وقوع أنظمة الكبلات على عمق كبير تحت المياه، ليس من الواضح متى يمكن استئناف الاتصالات بشكل كامل.