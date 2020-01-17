الوصول إلى «خرائط غوغل» دون إنترنت

المصدر: الامارات اليوم

يحتوي تطبيق «خرائط غوغل» كثيراً من الميزات التي لا يتذكرها الكثيرون عند استخدام التطبيق، حيث يزخر بالأدوات التي تمكن المستخدم من إضفاء طابعه الشخصي على أدوات التطبيق. ومن ذلك مثلاً ميزة تنزيل الخرائط لاستخدامها أثناء الوجود في مكان لا يتوافر به اتصال بالإنترنت. ولهذا الأمر مزايا كثيرة، لاسيما إذا كان المستخدم في مكان يزوره للمرة الأولى. فإذا كنت من مستخدمي «خرائط غوغل»، فإنه يمكنك تنزيل الخريطة المرغوبة باتباع الخطوات التالية: افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل خريطة يعلوها «بالون» صغير، ثم ابحث عن المكان الذي ترغب في التوجه إليه وتنزيل الخريطة الخاصة به، ومن ثم انقر أسفل الشاشة ومرر داخل النافذة المنبثقة حتى تصل إلى خيار «التنزيل» Download، لتظهر نافذة صغيرة للتأكد من رغبتك في «تنزيل هذه الخريطة» Download That Map، وبعدها توجه إلى نهاية الجانب الأيمن منها وانقر مجدداً فوق زر التنزيل.

وإذا كان جهازك يحتوي على مساحة كافية سيتم تنزيل الخريطة، وستجد المعلومات الخاصة بالأماكن المحيطة بالمنطقة المرغوبة والاتجاهات إليها خطوة بخطوة داخل المكان.