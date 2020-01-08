«آي بي إم» تطلق مركزَي بيانات في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «آي بي إم» الأميركية، أمس، عن مركزين للبيانات في أبوظبي ودبي، لتقديم الخدمات السحابية المُدارة للمؤسسات.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذه الخطوة ستتيح للمؤسسات الانتقال إلى نموذج سحابي هجين، والاستفادة من المرونة اللازمة لنقل أعباء العمل الضخمة إلى بيئة سحابية محلية آمنة، تعتمد على مراكز بيانات وخوادم موجودة في دولة الإمارات، مع الاحتفاظ ببيانات الأعمال المهمة داخل مقارها.

وبفضل تلك المراكز، لن تحتاج المؤسسات إلى الاستثمار في مساحات تخزين إضافية للبيانات المحلية، إلى جانب مساعدتها على الامتثال لمتطلبات وقيود السيادة على بياناتها. كما ستتمكّن المؤسسات من دمج هذه البيئة السحابية المحلية مع بنيتها الحالية لتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من البيئات السحابية.

وسيوفر مركزا البيانات خدمات النسخ الاحتياطي وحماية البيانات للمتعاملين، وفي حالة انهيار الشبكة أو تعطلها، يتم استرداد البيانات وأعباء العمل التي يستضيفها مركزا البيانات على الفور، وإتاحتها للاستخدام في الوقت الفعلي.

وقال نائب الرئيس لشركة «آي بي إم» في الشرق الأوسط و إفريقيا، حسام سيف الدين، إن «آي بي إم» أعادت تشكيل محفظة حلولها لتلبية احتياجات المتعاملين المتغيرة، واستثمرت بكثافة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة، والتقنيات الناشئة الموجهة لتحسين سير الأعمال المعتمدة على المنصات السحابية، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين والأمن الإلكتروني.