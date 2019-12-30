2020 عام الانطلاقة الكبرى لـ «واي فاي 6»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

من المنتظر أن يكون 2020 هو عام الانطلاقة الكبرى لمعدات شبكات الاتصالات العاملة بالجيل الجديد من تقنية «واي فاي»، الذي يحمل اسم الجيل السادس من «واي فاي» أو «واي فاي 6»، وتشمل أجهزة بث وتوجيه إشارات «واي فاي» في المؤسسات والمكاتب، والمنازل، والمصانع، ودور الرعاية الصحية والتجمعات الكبرى مثل المطارات والجامعات ومراكز التسوق، فضلاً عن شرائح الاتصالات في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والمحمولة.

ويتوقع أن تنخفض أسعار وحدات «واي فاي 6» لأقل من نصف قيمتها الحالية، مع تقديمها لموثوقية وتأمين أعلى، وسرعات تزيد 40% على الأقل مقارنة بسرعة الأجيال السابقة، مع خفض استهلاك الطاقة بمعدلات غير مسبوقة، ما يطيل عمر بطاريات الأجهزة العاملة بها، ويجعل «واي فاي» عاملاً غير مؤثر كثيراً في فترة تشغيلها.

تحليل مقارن

جاء ذلك بناء على تحليل استكشافي مقارن قام به محللون في موقع «سي نت نيوز» cnet.com المتخصص في التقنية، ونشر في 27 ديسمبر الجاري، وتناول أسعار ومواصفات وأداء مجموعة من النماذج الأولية من معدات بناء الشبكات العاملة بتقنية الجيل السادس لـ«واي فاي»، المزمع طرحها في الأسواق خلال عام 2020، وشملت موجهات ونقاط توزيع وتقوية من شركات عدة، تضمنت «تي بي لينك»، و«أسوس»، و«سيسكو».

أسعار أقل

وفقاً لما ذكره المحللون، فإن الأنظمة التي تستخدم وحدات متعددة لتحريك إشارة «واي فاي» بسرعة كبيرة داخل المنازل والمكاتب، كانت هي أول الأجهزة التي وصلت إلى الأسواق قبل سنوات عدة، وكانت إنجازاً أدخل الإشارات اللاسلكية منافساً قوياً للكابلات المستخدمة في بناء الشبكات، لكن هذه الأنظمة كانت باهظة الثمن، وتكلف أكثر من 300 دولار بالنسبة للأجهزة قليلة المدى والسرعة، لكن الأمر تغير بصورة ملحوظة في عام 2019، مع ارتفاع الطلب على الأدوات المنزلية الذكية التي تعمل على شبكات «واي فاي» تتسم بالموثوقية والشمول داخل المنازل والمكاتب، وفي معظم الحالات كان ذلك يعني خفض السعر.

ومع وصول منتجات الجيل السادس، في يوليو الماضي، بدأت أسعار وحدات «واي فاي» من الأجيال السابقة تتجه للهبوط، فمثلاً قدمت شركة «إيرو»، التي تعد أحد شركاء «أمازون»، نظام «واي فاي» يتضمن ثلاث قطع، منها وحدة التوجيه الأساسية مقابل 249 دولاراً فقط، أي ما يقل عن نصف سعر الجيل السابق، كما قدمت «غوغل» نظام «غول نست واي فاي» الذي وفر تصميماً أفضل وسرعات أعلى وأسعاراً أقل من نظام «غوغل واي فاي» السابق عليه. وفيما يشارف عام 2019 على الانتهاء، قدمت شركة «نيت جير» إحدى أكبر الشركات العاملة في سوق معدات الشبكات، إصداراً مزدوج النطاق لشبكة «واي فاي» يكلف 129 دولاراً فقط، فيما تكلف الأنظمة المناظرة له 400 دولار، وفعلت «أسوس» الشيء نفسه وقدمت نظاماً يراوح سعره بين 300 و500 دولار، بدلاً من سعر راوح بين 700 و800 دولار في السابق. وفي ضوء هذه المؤشرات، يتوقع المحللون أن تنخفض أسعار معدات «واي فاي» من الجيل السادس لأقل من النصف خلال 2020.

انتشار كبير

كما توقع العديد من مسؤولي الشركات أن يكون انتشار الجيل السادس لـ«واي فاي» خلال 2020 أسرع من المتوقع، استناداً إلى الأداء القوي الذي حدث خلال النصف الثاني من عام 2019، والتحول الكبير لدى الهواتف الذكية الجديدة نحو دعم هذا الجيل.

وقال نائب رئيس شركة «سيسكو»، أكبر منتج لمعدات شبكات المعلومات، تود نايتنجيل، إن تحول الأعمال إلى «واي فاي 6» خلال عام 2019 كان أكبر من المتوقع، وأسرع من المخطط، حيث تبين أن الإقبال على هذا الجيل ومنتجاته يبدو قوياً من جانب المستهلكين.

بدوره، قال متحدث باسم شركة «نيت جير» إن هذه المؤشرات انعكست في المراجعات الخاصة بمجموعات المنتجات التي تقدمها الشركة من الجيل السادس من «واي فاي»، وهو ما جعل الشركة تسرع بطرح مجموعة من أجهزة «واي فاي 6» خلال 2019.

وقد دفعت التطورات الإيجابية شركات أخرى لتحذو حذو «سيسكو» و«نيت جير»، في مقدمتها «تي بي لينك»، و«أسوس»، إذ قدمت «تي بي لينك» وحدات للمبتدئين بأسعار تبدأ بـ70 دولاراً فقط، وهي كلفة يتوقع أن تشهد انخفاضاً كبيراً خلال 2020.

ويري محللون أن المؤشرات الأولية تدل على أن أجهزة ومعدات الجيل السادس من «واي فاي» ستكون هي «شبكة الجماهير» خلال العام الجديد.

أما مؤسس شركة «إيريو» لأنظمة «واي فاي»، نك ويفر، فذكر أن الجيل السادس من «واي فاي» بات مناسباً تماما للتطبيق داخل حرم الجامعات، والمطارات ومراكز التسوق الكبرى، كوسيلة سريعة وموثوقة لتبادل ونقل المعلومات، وهو في ذلك يتنافس مع إمكانات الجيل الخامس للمحمول، من حيث الموثوقية والسرعة المطلوبة، في حالات الاستخدام ذات النطاق الترددي العالي «المهمة جداً»، مثل أطراف نقاط البيع وأجهزة الرعاية الصحية، وإدارة متجر إنترنت الأشياء.

إلى ذلك، كشفت التحليلات المقارنة عن أن معدات الجيل السادس لـ«واي فاي» تتمتع بميزة الاستهلاك المنخفض للطاقة بمعدلات غير مسبوقة، مقارنة بمعدات الأجيال السابقة، ما يجعل أداء بطاريات هواتف مثل «آي فون 11»، و«غالاكسي سامسونغ إس 10» تتمتع بأداء بطارية أقوي وأفضل مما يتوقعه الناس.

نقل البيانات

يصل «واي فاي 6» بمعدل نقل البيانات إلى 1.1 غيغابت/‏‏ثانية عبر نطاق 2.4 غيغاهرتز، كما يصل إلى 4.8 غيغابت/‏‏ثانية عبر نطاق 5 غيغاهرتز، لكن بعض التقديرات التي وضعها خبراء في الصناعة، مثل شركة «هواوي»، تقول إن السرعة القصوى لشبكات «واي فاي 6» ستصل إلى 9.6 غيغابت/‏‏ثانية، وهي قدرات تعادل أضعاف الجيل الخامس، كما يوفر ميزة دعم الحصول على سرعات ثابتة مستقرة، وأداء أفضل للاتصال، أو إشارة قوية في البيئات المزدحمة، وتوفير زمن انتقال أقل، وبيانات أكثر سرعة في وقت متزامن.