تغيير المدة الافتراضية لمحو سجل BRAVE

المصدر: الامارات اليوم

غالباً ما تحدد المتصفحات وقتاً افتراضياً تقوم بمحو بيانات التصفح التي تمت خلاله، كأن تحدد مثلاً لذلك آخر ساعة تصفح أو آخر يوم أو آخر أسبوع. وإذا قام المستخدم بالاعتماد على هذا الوقت الافتراضي لن يتمكن من محو بيانات التصفح كلها وسيظل السجل محتوياً على كثير من البيانات. فإذا كنت من مستخدمي متصفح Brave وممن يفضلون محو بيانات التصفح كلها، وعدم الاكتفاء بالخيار الافتراضي المحدد بساعة واحدة فقط، اتبع هذه الخطوات:

■افتح متصفح Brave، ثم توجه إلى أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق.

■مرّر داخل النافذة حتى تصل إلى المزيد من الأدوات More Tools وانقر فوقه.

■مرّر داخل النافذة حتى تصل إلى محو بيانات التصفح Clear Browsing Data وانقر فوقه.

■انتقل داخل النافذة إلى قسم المدى الزمني Time Range ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار آخر ساعة Last Hour.

■مرّر للأسفل حتى تصل إلى خيار كل الوقت All Time وانقر فوقه.