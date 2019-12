المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إلغاء تثبيت التطبيقات في «ابدأ»

تتيح قائمة «ابدأ» في نظام التشغيل «ويندوز» تثبيت أي تطبيقات يريدها المستخدم أو التخلص من التطبيقات المثبتة افتراضياً. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز10»، ورغبت في التخلص من بعض التطبيقات في القائمة، اتبع ما يلي: انقر قائمة ابدأ في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل مجموعة من المستطيلات، ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من النافذة الجديدة، ومرر فوق المكان الفارغ الذي يفصل كل مجموعة من التطبيقات عن بعضها، وعندها سيظهر أمامك حقل نص فارغ لتسجل به الاسم الذي تريده لهذه المجموعة Name Group، وبعد ذلك انقر بزر الفأرة الأيمن فوق الأيقونة التي تبدو في شكل خطين أفقيين، ليظهر خيار «إلغاء تثبيت المجموعة بأكملها ضمن قائمة ابدأ» Unpin Group From Start، انقر فوقه. ولو أردت حذف تطبيق بعينه من بين مجموعة محددة، انقر فوقه بزر الفارة الأيمن، ثم انقر خيار «عدم تثبيت التطبيق ضمن قائمة ابدأ» Unpin From Start.

حذف لقطات من قصص «سناب تشات»

يعادل ملمح القصص في تطبيق «سناب تشات» Snapchat story تحديث الحالة الذي يقوم به مستخدمو «فيس بوك»، غير أنه في حالة «سناب تشات» يعتمد على المحتوى المرئي، إذ يمكن للمستخدم أن يضيف إلى القصة كل ما يريد من الصور والفيديوهات. وتتم إضافة كل عنصر من هذه العناصر بشكل مرتب زمنياً، وينتهي عرض القصة بعد مرور 24 ساعة. كما أن إضافة عنصر للقصة أمر سهل، يسهل حذف هذا العنصر لاحقاً دون الاضطرار لمرور فترة 24 ساعة على النشر. فإذا كنت رغبت في حذف أحد العناصر التي تضمها قصتك، اتبع التالي: افتح التطبيق وانقر الرمز المصغر الخاص بك لتنتقل إلى نافذة ملفك الشخصي، وعندها ستظهر القصص، ثم انقر فوق القصة التي ترغب في حذف أحد عناصرها، ليتم عرض عناصر القصة وفقاً للترتيب الزمني للإضافة، لذا انقر الشاشة حتى تصل إلى اللقطة المرغوبة. وبمجرد ظهور هذه اللقطة، انقر أيقونة النقاط الثلاث الرأسية، ومرر داخل النافذة التي ظهرت حتى تصل إلى خيار الحذف وانقر فوقه.