7 إجراءات بعد الترقية لتحديث «ويندوز 10 أكتوبر» تضمن تشغيلاً ناجحاً

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مايكروسوفت» الأميركية عن اكتمال التحديث الخاص بنظام التشغيل «ويندوز 10 أكتوبر 2019»، وحل العثرات البرمجية والأخطاء التي ظهرت بعد طرحه للتشغيل التجريبي خلال الشهرين الماضيين.

وأكدت «مايكروسوفت» أنه يمكن لمستخدمي «ويندوز» الانتقال إلى الإصدار الجديد من النظام واستخدامه باطمئنان، بعد أن طرحته رسمياً.

ونصح خبراء في «ويندوز» المستخدمين بضرورة التنفيذ الفوري لسبعة أمور أو إجراءات، بعد ترقية حاسباتهم للعمل بتحديث «ويندوز 10» الجديد، لكونها تضمن تشغيلاً ناجحاً وسلساً وآمناً، يحقق أعلى قدر من الخصوصية، وأقل قدر من الإزعاج.

وفي مراجعة فنية للتحديث، أجرها الخبراء بمعامل شبكة «زد دي نت» للتقنية، ونشرت نتائجها أخيراً، حدد الخبراء تلك الأمور كما يلي:

تجهيز أداة الإنعاش

يقصد بهذه النقطة أن يقوم المستخدم بإعداد الأداة الخاصة بالتعامل مع حالات فشل التثبيت، أو عدم بدء التشغيل عند التعامل مع التحديث الجديد، ليعيد حاسبه لحالته السابقة، ويسترد الوضع القديم، أو لحل المشكلات الناشئة أثناء التشغيل. وهذا الأمر يتم من خلال تجهيز وحدة تخزين متنقلة (فلاشة)، تتضمن سعة قدرها 512 ميغابايت على الأقل لملف محرك الاسترداد، وثمانية غيغابايت على الأقل عند الرغبة في تضمين ملفات تثبيت «ويندوز» مع ملف محرك الاسترداد، واستخدام هذه الوحدة للتمهيد للتثبيت من «الفلاشة» نفسها وليس وحدات التخزين بالجهاز. ويضمن هذا الإجراء الاستعداد المسبق لأي مشكلات أثناء التشغيل، وفي أسوأ الحالات الرجوع للوضع السابق بسرعة.

إنشاء حساب المستخدم

يتطلب تثبيت التحديث وجود حساب مستخدم خاص بك في «ويندوز 10»، أو حساب على الدليل النشط لخدمة «مايكروسوفت آزور» السحابية، كما يمكن المضي في التثبيت في حال وجود حاسب يستخدم محلياً فقط على حاسبك الشخصي، وميزة وجود الحساب الأول على خدمات «مايكروسوفت» السحابية أن حسابك سيحظى بتأمين أعلى، لأنه سيعتمد على المصادقة ثنائية العوامل، وهي غير متاحة على الحسابات المحلية. وتتيح «مايكروسوفت» الحسابين بالمجان، لذلك يفضل إذا كنت قلقاً بشأن الخصوصية أن تستخدم الحساب الأول، أو تنشئه إذا لم يكن موجوداً، ليكون حصريا لهذا الغرض، من دون ربطه بأي خدمات أو تطبيقات أخرى.

تشفير محتوى وحدات التخزين

بسبب الهجمات الأمنية المتصاعدة، وحوادث الاختراق والسطو على البيانات، أتاحت «مايكروسوفت» ميزة تشفير محتويات وحدات التخزين في تحديث «ويندوز 10 أكتوبر 2019»، لكن هذا الأمر يتطلب الإعداد المسبق عند التثبيت بأداة «بيت لوكر» BitLocker التي تجعل الوصول إلى بياناتك يتطلب مفتاح تشفير غير قابل للتجزئة بشكل فعال، سواء عند حدوث اختراق، أو عند ضياع الحاسب ووقوعه في أيدي أخرى، ويتطلب هذا الأمر وجود شريحة وحدة النظام الأساسي الموثوق التي تعرف باسم «تي بي إم»، وإصداراً مخصصاً للأعمال من «ويندوز 10».

ضبط إعدادات التحديث

يتضمن «ويندوز 10» خاصية تلقي التحديثات التراكمية الخاصة بتصحيحات الأمان تلقائياً، لكن هذه التحديثات يمكن أن تصل في توقيتات لا تتوقعها، وقد تسبب تعطيلاً لبعض التطبيقات الحيوية أثناء تنزيلها، ولتفادي ذلك يفضل ضبط إعدادات التحديث أثناء عملية التثبيت لتتم وفق جدول لا يسبب إزعاجاً بعد التشغيل، ويمكن في هذه الحالة الاستفادة من وضعية «تأجيل التحديثات وجدولتها»، التي تتيح تأجيل وصول التحديثات لمدة 30 يوماً بعد طرحها من قبل «مايكروسوفت»، وهي خاصية متاحة فقط في إصدارات «ويندوز10 برو»، و«ويندوز 10» للمؤسسات. وينصح الخبراء بضبط الإعدادات على أن يقوم النظام بإصدار تنبيه أو تذكير في الثاني من كل شهر، بوصول التحديثات من «مايكروسوفت».

ضبط إعدادات الخصوصية

تجمع «مايكروسوفت» قدراً كبيراً من معلومات التشخيص أثناء تشغيلك لـ«ويندوز 10»، وتستخدم حصرياً للمساعدة على تحسين النظام وتوفير تجربة آمنة وموثوقة، وعند ضبط إعدادات الخصوصية، يمكن اختيار وضعية إرسال كمية محدودة فقط من البيانات حول استخدامك للنظام، ويتم ذلك بالذهاب إلى الإعدادات ثم الخصوصية ومن ثم التشخيصات والتعليقات، وتغيير الإعداد في بيانات التشخيص من كامل إلى أساسي.

ربط الحسابات الأخرى

يسمح حساب «مايكروسوفت» أو بيانات اعتماد خدمة «آزور» بالاتصال بالتطبيقات التي تستخدم الاعتماد نفسه، وهذا يجعل من السهل الحصول على بريدك الإلكتروني والجدول الزمني باستخدام تطبيق البريد والتقويم المدمج. ويتيح «ويندوز 10 تحديث أكتوبر 2019» إضافة أي حسابات أخرى لديك، بحيث تكون متاحة للاستخدام داخل التطبيقات أيضاً، مثل حساب «جيميل»، أو حساب «أوفيس 365»، وغيرهما. ويفضل القيام بعملية الربط خلال الترقية، للقيام بها مرة واحدة وتجنب المتاعب المصاحبة لها عند القيام بها في وقت لاحق.

ضبط مركز الإجراءات

يقصد بمركز الإجراءات، المكان الذي تظهر به الإشعارات والتنبيهات، ويكون عادة بالجانب الأيمن من الشاشة عند التمرير من اليمين على شاشات اللمس، أو عند الضغط على رمز الإعلامات والتنبيهات بأقصى يسار شريط المهام. وينصح الخبراء بضبط إعدادات مركز الإجراءات بطريقة تخفي أي أزرار لا تستخدمها، خصوصاً في حال الحاسبات المحمولة، كنوع من الخصوصية والحماية، وبعد ذلك يمكن تحديد التطبيقات المسموح لها بمقاطعتك بإشعارات وتنبيهات وإسكات التطبيقات التي لا تريد أن تسمع منها أبداً.

الإجراءات الـ 7

تجهيز أداة الإنعاش ومحرك

الاسترداد.

إنشاء حساب المستخدم.

تشفير محتوى وحدات التخزين.

ضبط إعدادات التحديث.

ضبط إعدادات الخصوصية.

ربط الحسابات الأخرى.

ضبط مركز الإجراءات.