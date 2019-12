المصدر: الامارات اليوم

حذف سجل أنشطة «أندرويد» تلقائياً

تحتفظ شركة «غوغل» بكم هائل من المعلومات عن المستفيدين من خدماتها. ورغم أن هذا الأمر يبدو جيداً أحياناً للبعض، لأنه يسهل على المستخدم الوصول إلى كثير من الخدمات التي يحتاج إليها، فإنه يبدو أحياناً مزعجاً للبعض الآخر عندما يجد المستخدم أن «غوغل» صارت على معرفة بكل معلوماته. فإذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، وأردت محو سجل الأنشطة اتبع التالي: انقر تطبيق «الإعدادات»، ثم انقر قائمة «غوغل» Google ومن ثم فوق «حساب غوغل» Google Account، وبعدها انقر تبويب «البيانات والتخصيص» Data and personalization، وتحت قسم «التحكم في النشاط» Activity controls، في النافذة التالية انقر خيار «الويب ونشاط التطبيقات» Web and app Activity، ثم انقر خيار إدارة النشاط قرب نهاية النافذة، ومن ثم خيار «اختيار الحذف التلقائي» Choose to delete automatically، وعندها اختر ما تريده من الخيارات التي يعرضها لك «غوغل»، وانقر زر التالي، ثم خيار «Got It» لتأكيد رغبتك.

إضافة «تسجيل الشاشة» إلى مركز التحكم

دعمت سلسلة هواتف «آي فون 11» ملمح «تسجيل الشاشة» Screen recording بميزات أكثر تقدماً، لكن استخدام الملمح يطلب من المستخدم أن يقوم بإضافة الملمح إلى «مركز التحكم» Control Center في جهازه، وتشغيل الميكروفون.

فإذا كنت من مستخدمي تلك الهواتف ورغبت في إضافة ملمح تسجيل الشاشة إلى مركز التحكم، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» وانقر فوق قسم مركز التحكم الموجود ضمن تبويب «الإعدادات العامة» General، ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار «تخصيص أدوات التحكم» Customize Controls، ومن ثم انتقل داخل النافذة التالية إلى قسم «المزيد من أدوات التحكم» More Controls، وابحث بعدها عن أداة «تسجيل الشاشة» Screen Recording وانقر فوق أيقونة الجمع الخضراء الموجودة على اليسار، وسينتقل ملمح تسجيل الشاشة إلى قسم أدوات التحكم المشمولة Include في الأعلى.