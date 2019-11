المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

نقل الرسائل بين فئات بريد Gmail

تقوم منصة بريد «غوغل جي ميل Gmail» بتقسيم صندوق البريد الوارد إلى أقسام عدة، قد يجعل بعض الرسائل المهمة لا تصل إلى المستخدم، لأن البريد لم يعتبرها من الرسائل الأساسية، إذ تصادف أن المستخدم لم يفتح بعض الرسائل الخاصة بها. وقد يترتب على ذلك فقدان المستخدم لهذه الرسائل المهمة لاحقاً. لذا أتاح البريد للمستخدم نقل الرسائل من فئة إلى أخرى في صندوق الوارد بحسب اهتمامه. فإذا رغبت في نقل رسائل جهة اتصال معينة إلى البريد الأساسي، اتبع هذه الخطوات:

■سجل الدخول إلى حسابك عبر Gmail.

■ابحث عن الرسالة التي ترغب في نقل الرسائل الواردة من جهة الاتصال الخاصة بها إلى الرسائل الأساسية، لكن لا تفتحها.

■ابدأ بسحب الرسالة إلى فئة الرسائل الأساسية Primary.

■ستظهر أمامك رسالة تسألك عما إذا كنت ترغب في نقل جميع الرسائل الواردة من جهة الاتصال تلك إلى فئة الرسائل الأساسية Do this for future messages أم تكتفي بالرسالة المنقولة فقط، انقر داخلها فوق الموافقة Yes.