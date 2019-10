المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تسجيل الخروج من الجلسات النشطة في «لينكدإن»

قد ينسى المستخدم تسجيل الخروج من حساباته على الشبكات الاجتماعية المختلفة. وهو ما يعرّضه لكثير من المخاطر، خصوصاً إذا كان قام بعملية التصفح من خلال الحاسبات الموجودة في الأماكن العامة. لذا تتيح معظم الشبكات الاجتماعية للمستخدم الاطلاع على جلسات التصفح التي قام بها عبر حسابه من أي مكان، وتسمح له بإغلاق الجلسات المفتوحة التي لم يقم بتسجيل الخروج منها. فإذا كنت من مستخدمي شبكة «لينكدإن»، ورغبت في تسجيل الخروج من إحدى جلسات التصفح النشطة التي قمت بها اتبع هذه الخطوات:

- ادخل إلى حسابك على «لينكدإن» ثم انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي.

- انقر فوق «الحساب» Account.

- انقر فوق القسم الخاص بتسجيل «الدخول والأمن»Login And Security.

- انتقل إلى الجانب الأيسر من الشاشة ثم انقر فوقWhere You Are Signed In.

- ستشاهد التفاصيل الخاصة بكل الجلسات النشطةActive Sessions، يمكنك تسجيل الخروج من الجلسة التي نسيت تسجيل الخروج منها بالنقر فوق زر الإغلاق.