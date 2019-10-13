«دبي الآن» و«سهيل» و«كفو» ضمن التطبيقات المستخدمة في الاقتصاد الذكي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مؤشر المدن الذكية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، عن الريادة الإقليمية لدبي وأبوظبي في ما يتعلق بتقديم حلول تقنية تحقق تحولاً في جودة الحياة والبيئة والشمول الرقمي.

وتحت إشراف مرصد المدينة الذكية، التابع لمركز التنافسية العالمي، في المعهد الدولي للتنمية الإدارية، صنف المؤشر دبي في المرتبة 45، وأبوظبي في المرتبة 56. وتركز الدراسة على قدرة المدن على بناء حلول للتحديات التي تواجهها.

وساعدت المنظومة الرقمية الشاملة الموجودة في دولة الإمارات، دبي لتتفوق على سيؤول وباريس وشيكاغو، فيما تفوقت أبوظبي على شنغهاي وبكين. وقادت مبادرات المدينة الذكية إلى عدد من الابتكارات الصديقة للأجهزة المتحركة التي تساعد على تعزيز مكانة الدولة على هذا المؤشر. ويشمل ذلك:

• «دبي الآن»: يقدّم خدمات متكاملة تجعلك تعشق المدينة

من إدارة المرافق والفواتير، إلى قائمة المستشفيات والعيادات، والتحقق من معلومات الرحلات الجوية، وصولاً إلى قوائم المدارس وتصنيفها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية، يُعد تطبيق دبي الآن بمثابة مصدر موحد لجميع الخدمات الحكومية. وهو أول تطبيق ذكي موحد للخدمات الحكومية في إمارة دبي يقدم 70 خدمة من القطاعين الحكومي والخاص من 32 جهة مشاركة بما في ذلك الصحة والأمن والتعليم والنقل، وهو ما يسهم في الجهود العالمية الرامية إلى تسريع الوقت اللازم لإنجاز الأمور.

• «كفو»: هو أول تطبيق لتوصيل الوقود بحسب الطلب على مستوى المنطقة، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول جذري على أسلوب تزويد السيارات بالوقود في دولة الإمارات.

• «URBAN CLAP»: يقدم التطبيق خدمات التنظيف، بدءاً من مكافحة الحشرات وحتى إصلاح مكيفات الهواء وتنظيف المنزل.

• «Washmen»: يقدم تطبيق Washmen في دبي خدمات استلام وتنظيف وكي وتوصيل الملابس.

• «سهيل»: جرى تصميم التطبيق، المقدم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لخدمة السكان والزوّار بهدف جعل عملية التنقل أكثر سهولة وسرعة وبساطة من خلال عرض خيارات «أوبر» و«كريم»، وأماكن سيارات «إي كار» و«يو درايف» ومحطات مترو دبي وترام دبي، ومواعيد ومواقف الحافلات وأجرة تاكسي دبي.

• «WrappUp»: نظام لتلخيص الاجتماعات ويقوم على الذكاء الاصطناعي، وتم تصميمه في الإمارات، واستحوذت عليه شركة «Voicea»، ويقدم حلاً مبتكراً لمسجل صوت ذكي يلخص أبرز ما في جميع الاجتماعات.

ريادة إقليمية لدبي وأبوظبي في تقديم حلول تقنية تحقق تحولاً في جودة الحياة.