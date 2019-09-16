«جارمن» تُطلق ساعات رياضية ذكية بوظائف متطورة

المصدر: كانساس ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «جارمن» الأميركية عن إطلاق الموديلات الجديدة من سلسلة الساعات الذكية Fenix الفاخرة. وأوضحت الشركة أن سلسلة Fenix 6 من «جارمن» الرياضية الجديدة تتوافر في ثلاثة مقاسات، مع تصنيع جسم الساعة من مادتين مختلفتين، لافتة إلى أن المقاسات هي: (Fenix 6S)، و(Fenix 6)، و(Fenix 6X)في حين يتم شحن الموديل (Fenix 6X Pro Solar)عن طريق الطاقة الشمسية. وأوضحت «جارمن» أن الساعات الذكية الرياضية الجديدة تزخر بالعديد من التحسينات والوظائف المتطورة، إضافة إلى التصميم الأنيق، وتحسين التنقل بين القوائم، وإطالة العمر الافتراضي للبطارية، من خلال النظام الجديد لإدارة الطاقة، وإضافة خرائط جديدة لملاعب الغولف، ومنتجعات التزلج على الجليد، والعديد من وظائف التدريبات، بما في ذلك مستشعر PulseOx.

وتمتاز ساعة جارمن

(Fenix 6X Pro Solar)بأنها مزودة بزجاج جارمن Power Glass وعدسة شحن شمسية شفافة، حيث يتم الاعتماد على ضوء الشمس كمصدر للطاقة من أجل إطالة فترة تشغيل البطارية. وذكرت الشركة أن فترة تشغيل بطارية الساعة الذكية Fenix 6X Pro Solarتمتد إلى 24 يوماً، مع استعمال الطاقة الشمسية، كما تبلغ فترة تشغيل البطارية 21 يوماً من دون وظائف الشحن الشمسي.