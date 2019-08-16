«فايرفوكس» يتيح تسجيل الدخول ببصمة الإصبع في نظام «أندرويد»

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «موزيلا» الأميركية أن متصفح «فايرفوكس»، للأجهزة المحمولة المزودة بنظام «أندرويد» من «غوغل»، يتيح حالياً تسجيل الدخول من دون كلمات مرور (باسوورد)، إذ تتم عملية تسجيل الدخول عن طريق الوظائف البيومترية «الحيوية» مثل بصمة الإصبع.

وأوضحت «موزيلا» أن عملية تسجيل الدخول تتم بوساطة طريقة «مصادقة الويب» WebAuthn، التي أصبحت معياراً للإنترنت أخيراً.

ويحتاج المستخدم إلى أحد مكونات التعريف فقط لإتمام عملية تسجيل الدخول، مثل مستشعر بصمة الإصبع في الهواتف الذكية.

كما يمكن أن تعمل طريقة «مصادقة الويب» WebAuthn كعامل ثانٍ عند تسجيل الدخول، من أجل تأمين الحساب بصورة أفضل، إذ تعمل طريقة المصادقة ثنائية العامل 2FA على النحو التالي: يدخل المستخدم كلمة المرور، وبعد ذلك يتعين عليه تحديد هويته بوساطة مكون ثانٍ مثل وحدة USB أو هاتف ذكي مثبّت عليه تطبيق أو إحدى طرق تسجيل الدخول البيومترية.

وهناك بعض خدمات الويب، مثل «دروب بوكس»، و«فيس بوك»، و«غوغل»، تدعم طريقة المصادقة WebAuthn لكن كعامل ثانٍ وليس لتسجيل الدخول المباشر، وينطبق الأمر ذاته على شركة «مايكروسوفت»؛ إذ يعمل تسجيل الدخول بوساطة المصادقة ثنائية العامل WebAuthn-2FA في بيئة عمل «ويندوز» فقط.