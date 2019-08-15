«لينوفو» تطلق منبهاً ذكياً يدعم «غوغل أسيستانت»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «لينوفو» الصينية المنبه الذكي Smart Clock الجديد، الذي يدعم المساعد الصوتي «غوغل أسيستانت» Assistant.

وأوضحت الشركة أن المنبه الذكي الجديد يتمتع بميزة التحكم بالأوامر الصوتية، واللمس عبر شاشة IPS قياس أربع بوصات.

ويتيح المنبه الذكي استقبال محطات الراديو وبث الموسيقى، ويشتمل على سماعة بقدرة ستة واط، إضافة إلى منفذ «يو إس بي» USB بالحجم الكامل في الجانب الخلفي، لشحن الهواتف الذكية، على سبيل المثال.

ولحماية الخصوصية، لا يشتمل المنبه على كاميرا مدمجة، في حين يشتمل على زر لكتم صوت الميكروفون.

وأعلنت «لينوفو» أن سعر المنبه الذكي الجديد يبلغ نحو 80 دولاراً (294 درهماً).