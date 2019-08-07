«سوني» تطلق كاميرا فاخرة بتركيز تلقائي احترافي

المصدر: طوكيو ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «سوني» اليابانية الكاميرا RX100 VII من فئة الكاميرات المدمجة الفاخرة.

وأوضحت الشركة أن الكاميرا الجديدة تمتاز بتركيز تلقائي احترافي مستمد من الكاميرات الاحترافية متغيرة العدسة مثل Alpha 9، لافتة إلى أن التركيز التلقائي يتم في أفضل الحالات في غضون 0.02 ثانية. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للكاميرا على مستشعر صورة جديد، يمكنه التقاط ما يصل إلى 20 صورة في الثانية في وضع «التصوير المستمر»، وبالتالي فإنه يتم ضبط الحدّة 60 مرة في الثانية.

وعند الرغبة في تصوير الموضوعات سريعة الحركة، فإن الكاميرا الجديدة تشتمل على وضع التصوير المستمر للصورة الواحدة، إذ يتم التقاط سبع صور في أجزاء من الثانية، وبعد ذلك يمكن للمصور اختيار أفضل اللقطات.

وفي نطاق الصور المتحركة، توفر الكاميرا الجديدة إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وتقنية HDR ووضع «بورتيريه» المخصص للهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد التصميم الخارجي، تأتي الكاميرا RX100 VII الجديدة بتصميم مشابه تقريباً للموديل السابق. وأكدت الشركة اليابانية أنها طورت المستشعر CMOS قياس بوصة واحدة، الذي يعمل حالياً بدقة 20 ميغابيكسل.

وتضم باقة التجهيزات التقنية أيضاً شاشة لمسية قياس ثلاث بوصات، يمكن طيها إلى أعلى بمقدار 180 درجة، مع دعم تقنية اتصالات المجال القريب NFC وشبكة n-WLAN اللاسلكية وتقنية «بلوتوث 4.1»، ومنفذ USB ومنفذ HDMI، مع وجود منفذ 3.5 ملليمترات، ومنفذ الميكروفون لتسجيل الفيديو. وأعلنت «سوني» عن طرح الكاميرا الجديدة بسعر يبلغ 1200 دولار (نحو 4406 دراهم).